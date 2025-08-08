Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Корона (Киелце)
  3. Корона успя от четвъртия опит, Владимир Николов влезе от пейката

Корона успя от четвъртия опит, Владимир Николов влезе от пейката

  • 8 авг 2025 | 22:06
  • 1067
  • 0
Корона успя от четвъртия опит, Владимир Николов влезе от пейката

Корона (Киелце) постигна първа победа от началото на сезона в полската Екстракласа. "Жълто-червените" разгромиха с 3:0 гостуващия Радомяк (Радом) и се измъкнаха от дъното на класирането. Българският национал Владимир Николов този път беше резерва и се появи в 65-ата минута на мястото на Антонин.

Корона искаше много бързо да наложи волята си и обкръжи наказателното поле на гостите. Виктор Длугош беше много активен по дясното крило, а Мартин Ремакъл отправи първия опасен изстрел към вратата, пазена от Филип Майхрович.

Резултата откри Давид Бланик в 19-ата минута с брилянтен фалцов изстрел извън наказателното поле. Последваха още положения в полза на домакините, за да се стигне до добавеното време на първата част, когато стражът на Радомяк Майхрович фаулира противников футболист и реферът отсъди дузпа, реализирана от Бланик.

Веднага след почивката гостите удариха греда, а в 72-рата минута попадение на Константинос Сотериу сложи край на интригата. Кипърският защитник засече ниско центриране на Никодем Ниски и оформи крайното 3:0 в полза на Корона.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Отборът на Нюрнбергер ликува в Нюрнберг

Отборът на Нюрнбергер ликува в Нюрнберг

  • 8 авг 2025 | 21:39
  • 872
  • 0
Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

  • 8 авг 2025 | 20:08
  • 805
  • 0
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3962
  • 2
Дюлгеров пусна три гола срещу Андерлехт

Дюлгеров пусна три гола срещу Андерлехт

  • 7 авг 2025 | 22:54
  • 3603
  • 2
Краев дебютира за израелския си отбор със загуба

Краев дебютира за израелския си отбор със загуба

  • 6 авг 2025 | 03:36
  • 5360
  • 4
Българин игра срещу Леверкузен на Тен Хаг

Българин игра срещу Леверкузен на Тен Хаг

  • 5 авг 2025 | 20:57
  • 17619
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 14494
  • 46
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 33974
  • 161
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 8490
  • 17
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 24547
  • 91
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 10958
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 43731
  • 49