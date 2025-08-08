Корона успя от четвъртия опит, Владимир Николов влезе от пейката

Корона (Киелце) постигна първа победа от началото на сезона в полската Екстракласа. "Жълто-червените" разгромиха с 3:0 гостуващия Радомяк (Радом) и се измъкнаха от дъното на класирането. Българският национал Владимир Николов този път беше резерва и се появи в 65-ата минута на мястото на Антонин.

Корона искаше много бързо да наложи волята си и обкръжи наказателното поле на гостите. Виктор Длугош беше много активен по дясното крило, а Мартин Ремакъл отправи първия опасен изстрел към вратата, пазена от Филип Майхрович.

Резултата откри Давид Бланик в 19-ата минута с брилянтен фалцов изстрел извън наказателното поле. Последваха още положения в полза на домакините, за да се стигне до добавеното време на първата част, когато стражът на Радомяк Майхрович фаулира противников футболист и реферът отсъди дузпа, реализирана от Бланик.

Веднага след почивката гостите удариха греда, а в 72-рата минута попадение на Константинос Сотериу сложи край на интригата. Кипърският защитник засече ниско центриране на Никодем Ниски и оформи крайното 3:0 в полза на Корона.