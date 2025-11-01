Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Националът Виктор Попов започна като титуляр за Корона (Киелце) в гостуването на Пяст Гливице от 14-тия кръг на полската Екстракласа. Двубоят завърши 0:0, а бившият футболист на Черно море остана на терена до 70-ата минута, като получи добри оценки за представянето си. Владимир Николов пропусна мача заради натрупани картони.

Корона създаде повече положения, особено преди почивката. Степан Давидович уцели напречната греда в 16-ата минута, а малко след това гол на Слободан Рубежич беше отменен заради засада.

През втората част ситуацията на терена не се промени, но домакините успяха да устискат нулевото равенство. В края те останаха с човек по-малко заради червен картон на Михал Храпек.

Корона се намира на 5-то място в класирането с 20 точки, но няма победа в шампионата от края на септември. Начело е Гурник (Забже) с 26 точки, пред Ягелония с 24, Висла (Плоцк) с 22 и Краковия на Мартин Минчев с 21.