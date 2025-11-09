Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски допусна болезнена загуба с 0:1 от ЦСКА във вчерашното дерби между двата отбора, но въпреки нея "сините" запазват първото си място. Ден след нея "сините" излязоха с мотивиращо изявление, в което казват, че ще излязат още по-сплотени и именно това отличава клуба от "всички останали тимчета разни". Също така от клуба обещаха на феновете, че в крайна сметка футболът ще победи.

"Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите. Това отличава “Левски” от всички останали тимчета разни. Благодарим ви за подкрепата и обещаваме - Футболът ще победи", пишат "сините" на официалната си страница във "Фейсбук".