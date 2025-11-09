Популярни
Фурмо загуби една врата, карнета и телефона на навигатора си

  • 9 ное 2025 | 12:22
  • 401
  • 0

Странен, но и плашещ инцидент на френския пилот на Хюндай Адриен Фурмо го извади от рали „Япония“ малко преди края на състезанието. Фурмо катастрофира в първата неделна отсечка, като излетя от пътя и буквално прелетя през малко дере, удари се в няколко дървета, но се върна на пътя.

Това стана в етапа „Нуката“, където дъждът валеше силно от сутринта, а челното стъкло на Фурмо беше сериозно запотено и това влоши видимостта му. След първия удар в дерето последва още един, този път в дърво и след него се откъсна вратата на навигатора Алекс Кория.

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC
Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Проблемът беше, че в джоба на вратата беше и карнетът на екипажа, в който се вписват времената на явяването им на часовите контроли , часовете на стартовете и финалите на скоростните етапи и без него екипажът няма право да продължи в ралито.

На финала на първата неделна отсечка Кория само вдигна ръце, когато към него се приближи съдията за карнета.

Ожие: Перфектен резултат след труден уикенд
Ожие: Перфектен резултат след труден уикенд

По-късно Фурмо обясни, че не е видял точно влизането в завоя, на който той излетя от пътя, а в самия завой е имало много кал, откъдето е дошло подхлъзването за втория удар в дървото.

А Кория обясни, че след като е паднала вратата му той е бил повече основно за това да опази записките си сухи в дъжда. И чак след летящия финал е разбрал, че с вратата е заминал карнета, както и мобилният му телефон.

Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония
Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония

Снимка: Профил на Dirtfish в Twitter

