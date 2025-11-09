Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

Популярни
  • 9 ное 2025 | 10:15
Драматичният мъжки тенис сезон 2025 достига своя финал тази седмица с престижния турнир Финалите на АТР в Торино, където осемте най-добри тенисисти в света ще се борят за слава. Надпреварата започва в неделя в зала Inalpi Arena. Новак Джокович, за съжаление, обяви, че контузия ще му попречи да участва в турнира.

Джокович ще пропусне финалите на АТР
Джокович ще пропусне финалите на АТР

Карлос Алкарас оглавява списъка на участниците след изключителна година, но го очаква сериозно предизвикателство от защитаващия титлата си Яник Синер, който пристига в Италия в невероятна форма. Двукратният победител Александър Зверев ще се опита отново да вдигне трофея, а Феликс Оже-Алиасим се завръща в турнира за първи път от 2022 г.

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР
Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

Своите дебюти на Финалите на АТР ще направят Бен Шелтън и Лоренцо Музети, докато финалистът от миналата година Тейлър Фриц и Алекс де Минор също ще бъдат сред участниците.

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"
Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Ето основните теми и интриги в Торино, посочени от сайта на АТР:

Синер се завръща у дома като шампион

След като спечели първата си титла на Финалите на АТР миналата година, Яник Синер ще се опита да защити трофея на родна земя. 24-годишният италианец пристига в Торино с впечатляваща серия от 26 поредни победи в зала, включително титли във Виена и Париж в последните му две участия.

Алкарас търси първия си трофей от Финалите

С осем спечелени турнира през 2025 г. Карлос Алкарас определя сезона като „най-добрия в кариерата си“. Сега 22-годишният испанец ще се опита да добави първа титла от Финалите на АТР към колекцията си. Той търси реванш след изненадваща загуба от Камерън Нори в първия кръг в Париж.

Решаващата битка за №1 в света

Битката за краен №1 в света между Алкарас и Синер, ще се реши именно в Торино. Синер изостава с 1050 точки в ранглистата на живо и трябва да защити титлата си, за да има шанс да завърши годината като №1 за втора поредна година. Съдбата на Синер зависи от това колко убедително ще се представи, докато Алкарас може да си гарантира върха със стабилно представяне – особено ако италианецът загуби няколко мача по пътя.

Дебютите на Шелтън и Музети

След забележителен сезон, в който спечели първата си "Мастърс" титла в Торонто, Бен Шелтън ще дебютира в Торино. Той ще се състезава редом с Тейлър Фриц, което означава, че за първи път от 2006 г. има двама американци на Финалите на АТР.

Лоренцо Музети е вторият дебютант в турнира. Той е единственият играч този сезон, който е достигнал поне полуфинал и на трите "Мастърс" турнира на клей, както и на "Ролан Гарос", а след това направи и първия си четвъртфинал на US Open.

Шелтън ще играе в група “Бьорн Борг” заедно със Синер, Зверев и Оже-Алиасим. Зверев води с 4-0 в преките им срещи, три от които през тази година, включително във финала в Мюнхен.

Зверев гони хеттрик

Александър Зверев ще участва за осми път на Финалите на АТР, след като спечели титлите през 2018 и 2021 г. Германецът достигна финал на Australian Open и спечели ATP 500 трофея в Мюнхен. Сега той се цели в трети трофей от заключителния турнир, за да завърши още един стабилен сезон.

Фриц, Де Минор и Музети срещу Алкарас

След като победи Алкарас на Laver Cup преди два месеца, Тейлър Фриц ще се опита да го направи отново под покрив в Торино. Двамата са в група “Джими Конърс”, където са още Де Минор и Музети. Австралиецът участва за втора поредна година.

Силна схема при двойките

В турнира при двойките водещи поставени са Джулиан Каш и Лойд Гласпул, но ще срещнат жестока конкуренция от Гранойес/Себайос, Кевин Кравиц/Тим Пюц (шампиони от 2024 г.) и Болели/Вавасори в група “Питър Флеминг”.

Хари Хелиоваара и Хенри Патен все още могат да изпреварят Каш и Гласпул в борбата за №1 при двойките за годината. Те оглавяват група “Джон Макенроу”, където са още Аревало/Павич, Солсбъри/Скапски и Харисън/Кинг.

Снимки: Imago

