Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

Драматичният мъжки тенис сезон 2025 достига своя финал тази седмица с престижния турнир Финалите на АТР в Торино, където осемте най-добри тенисисти в света ще се борят за слава. Надпреварата започва в неделя в зала Inalpi Arena. Новак Джокович, за съжаление, обяви, че контузия ще му попречи да участва в турнира.
Джокович ще пропусне финалите на АТР
Карлос Алкарас оглавява списъка на участниците след изключителна година, но го очаква сериозно предизвикателство от защитаващия титлата си Яник Синер, който пристига в Италия в невероятна форма. Двукратният победител Александър Зверев ще се опита отново да вдигне трофея, а Феликс Оже-Алиасим се завръща в турнира за първи път от 2022 г.
Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР
Своите дебюти на Финалите на АТР ще направят Бен Шелтън и Лоренцо Музети, докато финалистът от миналата година Тейлър Фриц и Алекс де Минор също ще бъдат сред участниците.
Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"
Ето основните теми и интриги в Торино, посочени от сайта на АТР:
Синер се завръща у дома като шампион
След като спечели първата си титла на Финалите на АТР миналата година, Яник Синер ще се опита да защити трофея на родна земя. 24-годишният италианец пристига в Торино с впечатляваща серия от 26 поредни победи в зала, включително титли във Виена и Париж в последните му две участия.
Алкарас търси първия си трофей от Финалите
С осем спечелени турнира през 2025 г. Карлос Алкарас определя сезона като „най-добрия в кариерата си“. Сега 22-годишният испанец ще се опита да добави първа титла от Финалите на АТР към колекцията си. Той търси реванш след изненадваща загуба от Камерън Нори в първия кръг в Париж.
Решаващата битка за №1 в света
Битката за краен №1 в света между Алкарас и Синер, ще се реши именно в Торино. Синер изостава с 1050 точки в ранглистата на живо и трябва да защити титлата си, за да има шанс да завърши годината като №1 за втора поредна година. Съдбата на Синер зависи от това колко убедително ще се представи, докато Алкарас може да си гарантира върха със стабилно представяне – особено ако италианецът загуби няколко мача по пътя.
Дебютите на Шелтън и Музети
След забележителен сезон, в който спечели първата си "Мастърс" титла в Торонто, Бен Шелтън ще дебютира в Торино. Той ще се състезава редом с Тейлър Фриц, което означава, че за първи път от 2006 г. има двама американци на Финалите на АТР.
Лоренцо Музети е вторият дебютант в турнира. Той е единственият играч този сезон, който е достигнал поне полуфинал и на трите "Мастърс" турнира на клей, както и на "Ролан Гарос", а след това направи и първия си четвъртфинал на US Open.
Шелтън ще играе в група “Бьорн Борг” заедно със Синер, Зверев и Оже-Алиасим. Зверев води с 4-0 в преките им срещи, три от които през тази година, включително във финала в Мюнхен.
Зверев гони хеттрик
Александър Зверев ще участва за осми път на Финалите на АТР, след като спечели титлите през 2018 и 2021 г. Германецът достигна финал на Australian Open и спечели ATP 500 трофея в Мюнхен. Сега той се цели в трети трофей от заключителния турнир, за да завърши още един стабилен сезон.
Фриц, Де Минор и Музети срещу Алкарас
След като победи Алкарас на Laver Cup преди два месеца, Тейлър Фриц ще се опита да го направи отново под покрив в Торино. Двамата са в група “Джими Конърс”, където са още Де Минор и Музети. Австралиецът участва за втора поредна година.
Силна схема при двойките
В турнира при двойките водещи поставени са Джулиан Каш и Лойд Гласпул, но ще срещнат жестока конкуренция от Гранойес/Себайос, Кевин Кравиц/Тим Пюц (шампиони от 2024 г.) и Болели/Вавасори в група “Питър Флеминг”.
Хари Хелиоваара и Хенри Патен все още могат да изпреварят Каш и Гласпул в борбата за №1 при двойките за годината. Те оглавяват група “Джон Макенроу”, където са още Аревало/Павич, Солсбъри/Скапски и Харисън/Кинг.
Снимки: Imago