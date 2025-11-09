Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

Драматичният мъжки тенис сезон 2025 достига своя финал тази седмица с престижния турнир Финалите на АТР в Торино, където осемте най-добри тенисисти в света ще се борят за слава. Надпреварата започва в неделя в зала Inalpi Arena. Новак Джокович, за съжаление, обяви, че контузия ще му попречи да участва в турнира.

Джокович ще пропусне финалите на АТР

Карлос Алкарас оглавява списъка на участниците след изключителна година, но го очаква сериозно предизвикателство от защитаващия титлата си Яник Синер, който пристига в Италия в невероятна форма. Двукратният победител Александър Зверев ще се опита отново да вдигне трофея, а Феликс Оже-Алиасим се завръща в турнира за първи път от 2022 г.

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

Своите дебюти на Финалите на АТР ще направят Бен Шелтън и Лоренцо Музети, докато финалистът от миналата година Тейлър Фриц и Алекс де Минор също ще бъдат сред участниците.

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Ето основните теми и интриги в Торино, посочени от сайта на АТР:

Синер се завръща у дома като шампион

След като спечели първата си титла на Финалите на АТР миналата година, Яник Синер ще се опита да защити трофея на родна земя. 24-годишният италианец пристига в Торино с впечатляваща серия от 26 поредни победи в зала, включително титли във Виена и Париж в последните му две участия.

2025 #NittoATPFinals Groups 🔒



Jimmy Connors Group:

🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇷🇸 Novak Djokovic

🇺🇸 Taylor Fritz

🇦🇺 Alex De Minaur



Bjorn Borg Group:

🇮🇹 Jannik Sinner

🇩🇪 Alexander Zverev

🇺🇸 Ben Shelton

🇮🇹 Lorenzo Musetti OR Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 pic.twitter.com/SKQmd04Hf6 — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

Алкарас търси първия си трофей от Финалите

С осем спечелени турнира през 2025 г. Карлос Алкарас определя сезона като „най-добрия в кариерата си“. Сега 22-годишният испанец ще се опита да добави първа титла от Финалите на АТР към колекцията си. Той търси реванш след изненадваща загуба от Камерън Нори в първия кръг в Париж.

🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇮🇹 Jannik Sinner

🇩🇪 Alexander Zverev

🇺🇸 Taylor Fritz

🇺🇸 Ben Shelton

🇦🇺 Alex De Minaur

🇮🇹 Lorenzo Musetti

🇨🇦 Felix Auger-Aliassime



The #NittoATPFinals field is finally confirmed 🔒 pic.twitter.com/eXVKX50Jy2 — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025

Решаващата битка за №1 в света

Битката за краен №1 в света между Алкарас и Синер, ще се реши именно в Торино. Синер изостава с 1050 точки в ранглистата на живо и трябва да защити титлата си, за да има шанс да завърши годината като №1 за втора поредна година. Съдбата на Синер зависи от това колко убедително ще се представи, докато Алкарас може да си гарантира върха със стабилно представяне – особено ако италианецът загуби няколко мача по пътя.

“Table for eight, please” 🍴



The #NittoATPFinals dinner party is now ready to eat… pic.twitter.com/1DJ93IhH2T — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025

Дебютите на Шелтън и Музети

След забележителен сезон, в който спечели първата си "Мастърс" титла в Торонто, Бен Шелтън ще дебютира в Торино. Той ще се състезава редом с Тейлър Фриц, което означава, че за първи път от 2006 г. има двама американци на Финалите на АТР.

Лоренцо Музети е вторият дебютант в турнира. Той е единственият играч този сезон, който е достигнал поне полуфинал и на трите "Мастърс" турнира на клей, както и на "Ролан Гарос", а след това направи и първия си четвъртфинал на US Open.

Шелтън ще играе в група “Бьорн Борг” заедно със Синер, Зверев и Оже-Алиасим. Зверев води с 4-0 в преките им срещи, три от които през тази година, включително във финала в Мюнхен.

Зверев гони хеттрик

Александър Зверев ще участва за осми път на Финалите на АТР, след като спечели титлите през 2018 и 2021 г. Германецът достигна финал на Australian Open и спечели ATP 500 трофея в Мюнхен. Сега той се цели в трети трофей от заключителния турнир, за да завърши още един стабилен сезон.

Фриц, Де Минор и Музети срещу Алкарас

След като победи Алкарас на Laver Cup преди два месеца, Тейлър Фриц ще се опита да го направи отново под покрив в Торино. Двамата са в група “Джими Конърс”, където са още Де Минор и Музети. Австралиецът участва за втора поредна година.

Силна схема при двойките

В турнира при двойките водещи поставени са Джулиан Каш и Лойд Гласпул, но ще срещнат жестока конкуренция от Гранойес/Себайос, Кевин Кравиц/Тим Пюц (шампиони от 2024 г.) и Болели/Вавасори в група “Питър Флеминг”.

Хари Хелиоваара и Хенри Патен все още могат да изпреварят Каш и Гласпул в борбата за №1 при двойките за годината. Те оглавяват група “Джон Макенроу”, където са още Аревало/Павич, Солсбъри/Скапски и Харисън/Кинг.

