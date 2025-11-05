Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

  • 5 ное 2025 | 15:27
  • 115
  • 0
Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Италианецът номер едно в света Яник Синер коментира пропускането на финалния кръг за Купа „Дейвис“.

„Когато сезонът приключи, ти е нужно време, за да се възстановиш от целия натрупан натиск, преживените емоции и физическите и психическите последици от състезанието. Допълнителна седмица подготовка ти дава нова мотивация и енергия. Играя тенис почти всеки ден и има моменти, когато не ми се иска. Нямам съмнение, че взех правилното решение тази година“, каза Синер.

Купа „Дейвис“ ще се проведе в Болоня, Италия, от 18 до 23 ноември. Италия ще се изправи срещу Австрия на четвъртфиналите. Италианците, водени от Синер, преди това спечелиха две поредни отличия от надпреварата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

  • 5 ное 2025 | 14:49
  • 201
  • 0
Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

  • 5 ное 2025 | 14:48
  • 187
  • 1
АТР представи новото си лого

АТР представи новото си лого

  • 5 ное 2025 | 14:33
  • 225
  • 0
Динко Динев с победа в Ираклион

Динко Динев с победа в Ираклион

  • 5 ное 2025 | 14:18
  • 319
  • 0
Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

  • 5 ное 2025 | 11:49
  • 362
  • 0
Разпространява се фалшива новина за Новак Джокович

Разпространява се фалшива новина за Новак Джокович

  • 5 ное 2025 | 09:53
  • 6129
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 54959
  • 160
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 22587
  • 9
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 9447
  • 22
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 520457
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 16211
  • 58
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 12204
  • 3