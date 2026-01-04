Популярни
Първа тренировка на Левски за 2026, "сините" заминават във вторник на лагер в Турция
  Тенис
  Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

  • 4 яну 2026 | 15:31
  • 376
  • 1

Двукратният шампион Григор Димитров, който ще направи своето 10-о участие в основната схема в Бризбън, се радва на ново начало след сериозна контузия в гръдния мускул, която прекъсна втората половина на сезона му през 2025 година.

„Всеки път, когато успея да се състезавам в началото на годината, това винаги е много добре за мен", каза Гришо на пресконференция преди старта на турнира. "Очевидно не успях да играя към края на миналата година, но идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да изиграя пълен сезон… много съм благодарен, че отново съм тук.

„Честно казано, няма никаква разлика. Няма значение кой е турнирът. Всеки път – независимо дали защитавам титла или съм загубил в първия кръг миналата година – целта винаги е една и съща: да покажа най-добрия си тенис и да подобря играта си. И честно казано, това е всичко.

Така подхождам. Винаги съм фокусиран върху себе си, върху развитието на играта си и върху това да съм на 100 процента готов. Това са целта и фокусът ми всеки път.“

Димитров ще играе срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста във вторник.

