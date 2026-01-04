Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Завръщането на Радукану отново се отлага

Завръщането на Радукану отново се отлага

  • 4 яну 2026 | 13:20
  • 593
  • 0
Завръщането на Радукану отново се отлага

Завръщането на британската тенисистка Ема Радукану на корта отново се отлага, след като тя се отказа от мача си с японката Наоми Осака от турнира "Юнайтед къп" в Пърт, Австралия.

23-годишната англичанка не е играла от средата на октомври и няма победа от септември насам заради физически проблеми, които са неин постоянен спътник от спечелването на Откритото първенство през 2021 година.

В британския щаб обаче вярват, че Радукану може да се завърне в игра преди края на турнира.

"Решението не бе лесно, защото тя тренираше много добре в последните дни. Но имахме усещането, че все още ѝ е малко рано за участие в мач. Това не означава, че тя няма да играе до края на турнира, но ще трябва да стискаме палци това да се случи", каза капитанът на тима Тим Хенман пред австралийската телевизия Найн.

Мястото на Радукану зае Кейти Суон, която отстъпи с 6:7(4), 1:6 пред Осака. Това обаче не се оказа фатално за британския тим, който все пак успя да надделее в мача с 2:1 успеха.

Следвай ни:

Още от Тенис

Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:39
  • 772
  • 0
Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:12
  • 2438
  • 2
Зверев донесе победа на Германия в United Cup

Зверев донесе победа на Германия в United Cup

  • 4 яну 2026 | 11:59
  • 386
  • 0
Успешно начало за Австралия и САЩ на турнира "Юнайтед Къп"

Успешно начало за Австралия и САЩ на турнира "Юнайтед Къп"

  • 3 яну 2026 | 18:55
  • 1621
  • 0
Александър Зверев: Понякога се чувствам като дизелов двигател, който трябва да заработи

Александър Зверев: Понякога се чувствам като дизелов двигател, който трябва да заработи

  • 3 яну 2026 | 16:08
  • 1761
  • 0
Силно представяне на родни таланти на турнир от Тенис Европа във Франция

Силно представяне на родни таланти на турнир от Тенис Европа във Франция

  • 3 яну 2026 | 15:10
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 3974
  • 8
Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 13:42
  • 2842
  • 0
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 12583
  • 17
Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 13:58
  • 5164
  • 0
Ясен Петров се завърна в българския футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

  • 4 яну 2026 | 13:22
  • 5595
  • 7
Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 15278
  • 10