Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:39
  • 229
  • 0
Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

Айла Томлянович и Мари Боузкова се класираха за втория кръг на турнира по тенис WTA 500 на твърда настилка в Бризбън (Австралия). Участващата с "уайлд кард" представителка на домакините победи с 6:1, 6:3 Елса Жакмо.

Томлянович направи общо пет пробива срещу само един в полза на французойката и приключи срещата за час и 15 минути.

Следващата съперничка на австралийката ще бъде поставената под номер 11 бивша финалистка от "Ролан Гарос" Каролина Мухова (Чехия).

Чехкинята Боузкова елиминира Жаклин Кристиан след 6:4, 6:3. Румънката загуби подаването си в края на двата сета и отстъпи след час и половина на корта.

В следващия кръг Боузкова ще се изправи срещу 15-ата поставена в схемата Паула Бадоса от Испания.

Напред продължават още София Кенин и Сорана Кърстя. Американката Кенин отстрани преминалата през квалификациите Елена Габриела Русе (Румъния) след 6:4, 4:6, 6:3. Румънката Кърстя надигра лесно рускинята Анастасия Павлюченкова с 6:3, 6:1.

Турнирът в Бризбейн беше спечелен от Арина Сабаленка през миналия сезон. Водачката в световната ранглиста очаква своята съперничка във втория кръг след двубоя между Кристина Букса и квалификантката Ана Бондар.

Снимки: Imago

