Канада не остави шанс на Китай на "Юнайтед Къп"

  • 4 яну 2026 | 19:18
  • 602
  • 0
Отборът на Канада не остави шанс на състава на Китай, записвайки победа с категоричното 3:0 в двубоя от група D между двата тима на турнира за смесени двойки "Юнайтед Къп", който се играе в Сидни и Пърт. За канадците това беше първи двубой в надпреварата, а Китай вече има актив 1-1 след успеха над Белгия.

Феликс Оже-Алиасим преодоля Чжъчжън Чжан с 6:4, 6:4, Виктория Мбоко надви Лин Чжу на сингъл при дамите след обрат с 2:6, 6:2, 6:0, а в срещата на смесени двойки Оже-Алиасим в тандем с Мбоко се наложиха с 6:1, 6:3 над Ригеле Те и Сяоди Ю.

Великобритания нанесе втора загуба на Япония в група С, след като спечели първия си мач на турнира с 2:1. Японците остават на трето място във временното класиране с две поражения, а начело е тимът на Гърция.

Били Харис спечели с 7:6(4), 6:3 срещу Шинтаро Мочизуки на сингъл при мъжете, а при жените Наоми Осака победи Кейти Суон със 7:6(4), 6:1. В решителния мач на смесени двойки Нийл Скупски и Оливия Никълс надиграха Нао Хибино и Ясутака Учияма със 7:5, 4:6, 10-7.

Швейцария стана първият отбор с две победи, след като се справи с Италия с 2:1 в група В, в която е и тимът на Франция. За италианците сблъсъкът беше първи на турнира.

Флавио Коболи надделя над 40-годишния Стан Вавринка с 6:4, 6:7(2), 7:6(4) в двубоя на сингъл при мъжете, продължил близо три часа, за да изравни резултата. За Вавринка това ще бъде последен сезон в кариерата му. По-рано през деня Белинда Бенчич бе победила Джазмин Паолини с 6:4, 6:2.

Крайният победител в срещата между двата състава беше излъчен след оспорван двубой на двойки, в който Бенчич и Якуб Паул ликуваха срещу Сара Ерани и Андреа Вавасори със 7:5, 4:6, 10-7 за час и 50 минути игра.

Снимки: Gettyimages

