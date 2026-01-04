Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:12
  • 981
  • 2

Григор Димитров ще открие участието си на турнира от категория ATP 250 в Бризбън срещу добре познатия Пабло Кареньо Буста. Испанецът си осигури място в основната схема след отказ на Артур Казо поради контузия при резултат 5:3 в негова полза в последния кръг на квалификациите. Българо-испанският сблъсък е насрочен за вторник.

До момента двамата са се срещали общо седем пъти, като Димитров има леко предимство с четири победи срещу три за Кареньо Буста. Последният им мач датира от Australian Open 2021, когато испанецът се отказа заради физически проблеми при резултат 6:0, 1:0 за българина.

Димитров е надделявал над Кареньо Буста и в останалите им срещи на твърда настилка – на Финалите на ATP през 2017 година с категоричното 6:1, 6:1, както и в Париж през 2015 година, когато спечели с 6:4, 6:1.

Снимки: Imago

