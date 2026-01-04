Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

  • 4 яну 2026 | 20:10
  • 527
  • 0
Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

Белинда Бенчич, която имаше водеща роля за успеха на тима на Швейцария над Италия с 2:1 в група В на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“ в Пърт (Австралия), заяви, че е много щастлива от нивото, което е показала.

„Наистина съм доволна от днешния двубой“, каза Бенчич след победата си над Джазмин Паолини с 6:4, 6:2, цитирана от официалния сайт на надпреварата.

„Загубих от нея в много оспорван мач в края на миналия сезон. Наистина трябваше да се настроя, че сега е моят ред, мога да го направя. Беше малко напрегнато“, добави швейцарската тенисистка.

„Без този човек не мога да играя“, коментира Белинда Бенчич по адрес на Якуб Паул, с който ликуваха в срещата на двойки.

„Атмосферата беше страхотна и емоцията от отбора също. Всички сме наистина отдадени на това с цялото си сърце“, завърши Бенчич.

Резултатът осигури на Швейцария първото място в група В с перфектен резултат 2:0 и изпрати отбора на четвъртфиналите за първи път в историята на турнира.

Следвай ни:

Още от Тенис

Канада не остави шанс на Китай на "Юнайтед Къп"

Канада не остави шанс на Китай на "Юнайтед Къп"

  • 4 яну 2026 | 19:18
  • 606
  • 0
Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

  • 4 яну 2026 | 15:31
  • 2002
  • 3
Завръщането на Радукану отново се отлага

Завръщането на Радукану отново се отлага

  • 4 яну 2026 | 13:20
  • 1229
  • 0
Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:39
  • 1516
  • 0
Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:12
  • 4730
  • 2
Зверев донесе победа на Германия в United Cup

Зверев донесе победа на Германия в United Cup

  • 4 яну 2026 | 11:59
  • 883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 22515
  • 38
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 8914
  • 25
Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

  • 4 яну 2026 | 20:21
  • 5536
  • 11
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 36864
  • 65
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 21325
  • 39
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 17687
  • 295