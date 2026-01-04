Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

Белинда Бенчич, която имаше водеща роля за успеха на тима на Швейцария над Италия с 2:1 в група В на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“ в Пърт (Австралия), заяви, че е много щастлива от нивото, което е показала.

Miss Swiss 🇨🇭@BelindaBencic puts Team Switzerland on the board against Team Italy. pic.twitter.com/LWpssSMTh9 — United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2026

„Наистина съм доволна от днешния двубой“, каза Бенчич след победата си над Джазмин Паолини с 6:4, 6:2, цитирана от официалния сайт на надпреварата.



„Загубих от нея в много оспорван мач в края на миналия сезон. Наистина трябваше да се настроя, че сега е моят ред, мога да го направя. Беше малко напрегнато“, добави швейцарската тенисистка.



„Без този човек не мога да играя“, коментира Белинда Бенчич по адрес на Якуб Паул, с който ликуваха в срещата на двойки.



„Атмосферата беше страхотна и емоцията от отбора също. Всички сме наистина отдадени на това с цялото си сърце“, завърши Бенчич.

Rising to the occasion 📈🇨🇭@BelindaBencic and Jakub Paul def. Errani/Vavassori 7-5 4-6 [10-7] to seal the first quarterfinal spot. pic.twitter.com/xp1wz7iPgj — United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2026

Резултатът осигури на Швейцария първото място в група В с перфектен резултат 2:0 и изпрати отбора на четвъртфиналите за първи път в историята на турнира.