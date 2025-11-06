Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

Поставеният под №1 Карлос Алкарас беше изтеглен в една група с Новак Джокович за финалите на ATP, докато шампионът от миналата година Яник Синер попадна в група с Александър Зверев, стана ясно в четвъртък.

Група „Джими Конърс“ включва:

Карлос Алкарас, Новак Джокович (ако участва), Тейлър Фриц и Алекс де Минор.

Група „Бьорн Борг“ ще бъде съставена от:

Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим или Лоренцо Музети, които все още се борят за последното място.

В момента Оже-Алиасим заема осмата и последна квалификационна позиция, но Музети може да го измести, ако спечели турнира в Атина тази седмица.

Статусът на Джокович, който също участва в Атина, остава неясен. Рекордьорът с седем титли от финалите пропусна събитието миналата година и заяви, че ще реши дали да участва едва след края на турнира в гръцката столица.

Финалите започват в неделя с групова фаза (система "всеки срещу всеки").

Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите, а финалът е насрочен за 16 ноември.

Алкарас ще участва за трети път на финалите, като най-доброто му класиране до момента е полуфинал през 2023 г. Алкарас и Синер все още се борят за титлата №1 в света в края на сезона, която ще бъде решена според представянето им на финалите.

Зверев е двукратен шампион (2018 и 2021), Фриц загуби финала от Синер миналата година, Де Минор участва за втора поредна година, а Бен Шелтън ще направи своя дебют в турнира.

