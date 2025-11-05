Карлос Алкарас се връща на върха само след седмица

Испанският тенисист Карлос Алкарас ще се завърне на първо място в ранглистата на АТП от началото на следващата седмица, пише вестник "Екип". И това ще стане при положение, че нито Алкарас, нито Синер, който в момента е на върха на световния тенис, не играят през седмицата в турнирите в Атина и Мец.

От следващата седмица ще отпаднат точките на играчите, спечелени на финалния Мастърс миналата година в Торино, като там победител бе именно Яник Синер, който ще загуби 1500 точки от актива си. Карлос Алкарас отпадна в групите на турнира и ще загуби само 200 точки, което ще го върне на върха преди старта на тазгодишния финален Мастърс в Торино.

Испанецът бе изместен от Синер като номер 1, след като италианецът спечели турнира от сериите "Мастърс" в Париж миналата седмица, а испанецът отпадна още във втория кръг на надпреварата от британеца Камерън Нори.

За да завърши Карлос Алкарас 2025 година като номер 1 в тениса той трябва да спечели три мача на турнира в Торино, който започва на 9 ноември. Испанецът ще остане на върха и при положение, че Яник Синер не защити титлата си от миналата година.

Снимки: Imago