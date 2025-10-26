Гол в последните секунди лиши Верона от първи успех за сезона

Отборът на Верона пропусна златна възможност за първа победа в Серия А, след като водеше с 2:0 на Каляри, но допусна частичен обрат и изравняване в последните секунди за крайното 2:2 в двубой от 8-ия кръг на италианския елит.

Така веронци остават без успех от началото на шампионата и са непосредствено над зоната на изпадащите с 5 точки. Каляри пък записа четвърти пореден мач без победа, но все пак ще е щастлив от точката, като сардинци заемат временната 13-а позиция с 9 пункта.

Верона взе аванс в 23-ата минута, когато Роберто Галярдини с глава отклони топката в мрежата на гостите след центриране на Джоване Нашименто. Домакините продължиха да играят по-добре и пропуснаха да удвоят аванса си, след като Суат Сердар и Нашименто стреляха неточно. Все пак обаче това се случи в 60-ата минута, когато Джоване се отчете с втора асистенция и намери Гифт Орбан, който реализира в мрежата на Елия Каприле за 2:0.

И когато домакините се виждаха като победители с комфортния си аванс, Каляри се вдигна и успя първо да намали в 74-ата минута чрез Риад Идриси, който със силен изстрел не остави шансове на стража на домакините Лоренцо Монтипо - 2:1. В последните секунди на срещата резервата Матиа Феличи спаси точката за сардинци след индивидуален рейд и хубав удар, който намери мрежата за крайното 2:2.

