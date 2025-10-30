Сасуоло най-после успя да надвие Каляри в Серия "А"

Отборът на Сасуоло записа успех с 2:1 при гостуването си на Каляри в среща от междинния девети кръг на Серия "А". Така с първата си шампионатна победа срещу този съперник от януари 2019 година насам “неровердите” удължиха негативната поредица на сардинци, които не са спечелили нито един от последните си пет мача.

В 28-ата минута Себастиано Еспозито реши, че е открил резултата в полза на Каляри, но вместо това беше отсъдена негова засада. Така и трите редовни гола бяха отбелязани през второто полувреме. Първият от тях дойде в 54-тата минута, когато Арманд Лауриенте даде аванс на Сасуоло с перфектен пряк свободен удар. Малко след това Габриеле Дзапа можеше да възстанови равенството, но далечният му изстрел срещна напречната греда. За сметка на това, гостите удвоиха преднината си в 65-ата минута, когато Андреа Пинамонти финтира противниковите защитници и се разписа с шут по земя в близкия ъгъл. В 73-тата минута Еспозито намали изоставането на домакините с удар отблизо след остър пас на резервата Матиа Феличи, но в оставащото време тимът не успя да избегне загубата.

По този начин Сасуоло се изстреля на 10-ата позиция в класирането с актив от 13 точки, докато Каляри остана на 14-ото място със своите 9 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages