Лацио не надигра, но победи Каляри

Лацио излезе на 8-о място в класирането на Серия "А" след победа с 2:0 над Каляри в последния мач от 10-ия кръг на първенството. "Орлите" показаха завидна ефективност и стигнаха до успеха с попадения на Густав Исаксен и Матия Дзакани през второто полувреме. "Орлите" не допуснаха гол в четвърти пореден шампионатен двубой, въпреки че положенията пред вратата им не бяха малко.

Лацио събра 15 точки и изпревари цели пет отбора, за да се настани в горната половина на таблицата. Тимът на Маурицио Сари не познава вкуса на загубата от края на септевмри, когато отстъпи с 0:1 на Рома в дербито на Вечния град. Каляри е на другия полюс и няма победа в пет последователни мача, като заема 14-а позиция в подреждането.

До почивката Лацио имаше териториално надмощие, но не създаде почти никакви голови ситуации. Една от малкото такива се откри пред Адам Марушич, но Елия Каприле направи хубаво спасяване, а удари на Дзакани и Тома Башич минаха встрани от целта. Иван Проведел също нямаше много работа през първото полувреме и то логично приключи при нулево равенство.

Лацио постепенно вдигна темпото. В 66-ата минута Матео Гендузи комбинира с Исаксен и датчанинът отправи много прецизен удар, който спря в мрежата - 1:0. Попадението беше първо за Исаксен през сезона.

Каляри нямаше друг избор и прати повече хора в предни позиции. Резервата Матиа Феличи изостри атаките на гостите от Сардиния, а Мишел Адопо накара Проведел да показва класата си.

В добавеното време Каляри сбърка в собствената си половина и Дзакани реши спора в полза на Лацио. "Бианкочелестите" ще се опитат да продължат възхода си и при визитата на Интер в следващия кръг, а на Каляри предстои визита на Комо.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages