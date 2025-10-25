Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Парма
  Парма и Комо не успяха да се победят

  • 25 окт 2025 | 18:03
Парма и Комо не излъчиха победител и завършиха 0:0 в мач от 8-ия кръг на Серия А. Домакините са тези, които трябва повече да съжаляват за резултата, като имаха по-добрите шансове в двубоя, но им липсваше завършващият удар.

Така Парма вече със 7 точки и има само един успех в последните си 5 мача, като не е никак далеч от дъното.Комо пък не можа да покаже играта от гръмката си победа над Ювентус в предишния кръг, но все пак тимът остава без загуба в последните си 6 мача и се намира на временната 6-а позиция.

Парма няколко добри положения през първата част. В 13-ата минута нападателят на “дуковете” Патрик Кутроне с глава стреля в гредата на вратаря на Комо Жан Бюте. Двадесетина минути по-късно пък Адриан Бернабе не успя да се възползва от отлично центриране и от стреля в аут от въздуха.

Втората част също не предложи много ситуации за гол. Най-доброто положение пак бе за Парма, когато в 81-вата минута Бюте трябваше да избива изстрел от непосредствена близост на капитана на домакините Енрико Дел Прато. В последните секунди на срещата пък Комо можеше и да открадне трите точки, след като резервата Анастасиос Дувикас засече от въздуха центриране на друга от резервите - Мартин Батурина, но стреля над вратата.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

