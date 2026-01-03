Фратрия ще се подготвя в Турция

Отборът на Фратрия ще проведе подготвителен лагер в Турция. Там "братлетата" ще изиграят четири контролни срещи. След края на есенния полусезон тимът заема второто място във Втора лига и напролет ще атакува промоция в efbet Лига.

Ето какво написаха от клуба:

"ФК Фратрия ще проведе подготвителен лагер в Турция. Предстои важен етап от подготовката – работа върху физическата форма, игровите взаимодействия и синхрона в отбора, с цел да посрещнем официалните мачове в оптимална кондиция

Представяме ви програмата на контролните срещи по време на лагера:

31.01.2026 — Бухара (Узбекистан) - Фратрия

02.02.2026 — Епицентър (Украйна) - Фратрия

03.02.2026 — Фратрия - Милсами (Молдова)

06.02.2026 — Фратрия - Бихор (Румъния)

Следете резултатите, снимки, видеа и всички новини от лагера в нашите социални мрежи - ще ви информираме след всеки мач.