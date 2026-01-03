Чернев пропусна лудо равенство на Ещрела срещу Брага

Отборът на Ещрела Амадора, за който се състезава българинът Атанас Чернев, стигна до зрелищно реми 3:3 срещу гранда Брага в среща от 17-ия кръг на Лига Португал.

Равенството попречи на Брага да измести Жил Висенте от четвъртото място, който вчера направи равенство с шампиона Спортинг (Лисабон).

Ещрела от своя страна остана в средата на класирането с пет точки аванс спрямо Арука, който се намира в зоната на спасителния плейоф.

Чернев този път не бе в групата за двубоя. Българският защитник си изкара жълт картон в последния мач на своя тим, но това бе неговото четвърто официално предупреждение, което означава, че днес не е бил наказан. Договорът му с клуба изтича през юни.

Това бе първи мач и за двата отбора през новата 2026 г., което направи настроението на стадион "Жозе Гомеш" особено приповдигнато.

Гостите от Брага имаха щастието да получат правото да изпълнят дузпа по-малко от четвърт час след началото и в 12-ата минута Жоао Моутиньо вкара от бялата точка. Не след дълго обаче Кикас от домакините се разписа и изравни в 16-ата минута, а до почивката съперниците не си вкараха нови голове.

Играчите на Брага успяха и през второто полувреме да вкарат ранен гол. Този път се разписа Фран Наваро, който го стори в 51-вата минута. След това амадорци не успяха да върнат попадението, както го сториха предния път, и вместо това за трети път видяха как топката се оплита в мрежата им, след като Родриго Саласар се разписа в 64-ата минута.

Със средата на полувремето обаче стартира и възходът на домакините. Първо Джоване Кабрал намали в 69-ата минута, а в 73-тата Ейбрахам Маркъс изравни, с което даде надежди на своите за знаменит обрат. Въпреки това до такъв не се стигна и съперниците трябваше да разделят точките, което със сигурност устройваше много повече домакините от Ещрела, които продължават успешно да стоят на дистанция от „опасната зона“.

Брага от своя страна заличи добрите впечатления от равенството 2:2 в предишния кръг срещу Бенфика на Жозе Моуриньо, което бе изковано с човек по-малко, и момчетата от Северна Португалия очевидно ще имат доста проблеми, ако искат да се преборят за европейска квота.

През следващата седмица ще има мачове от Купата на Лигата, където Брага играе отново с Бенфика, докато Чернев и компания не участват в този турнир. Следващият мач на Ещрела е чак на 19 януари от 22:15 часа българско време срещу Ещорил.