Локомотив (Пд) задържа юношески национал

Локомотив (Пловдив) подписа договор със Севи Идриз. Той е с контракт за три години.

Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019-а до 2022-ра е част от школата на Локомотив, а след това преминава в ЦСКА 1948. В средата на миналата година той отново се завърна при "черно-белите", като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете. Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които e вкарал един гол и е дал една асистенция.

"Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от "черно-бялото" семейство! Локомотив е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност. Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден", заяви Идриз пред клубния сайт на "смърфовете".

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Севи Идриз с екипа на „черно-белите“!", написаха от "Лаута".