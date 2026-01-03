Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) задържа юношески национал

Локомотив (Пд) задържа юношески национал

  • 3 яну 2026 | 20:03
  • 960
  • 0

Локомотив (Пловдив) подписа договор със Севи Идриз. Той е с контракт за три години.

Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019-а до 2022-ра е част от школата на Локомотив, а след това преминава в ЦСКА 1948. В средата на миналата година той отново се завърна при "черно-белите", като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете. Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които e вкарал един гол и е дал една асистенция.

Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

"Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от "черно-бялото" семейство! Локомотив е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност. Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден", заяви Идриз пред клубния сайт на "смърфовете".

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Севи Идриз с екипа на „черно-белите“!", написаха от "Лаута".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия ще се подготвя в Турция

Фратрия ще се подготвя в Турция

  • 3 яну 2026 | 19:12
  • 1157
  • 0
ЦСКА: Легендите не умират!

ЦСКА: Легендите не умират!

  • 3 яну 2026 | 18:31
  • 1096
  • 1
Петър Хубчев: Димитър Пенев е най-голямата причина за успехите, които сме постигнали

Петър Хубчев: Димитър Пенев е най-голямата причина за успехите, които сме постигнали

  • 3 яну 2026 | 18:25
  • 1583
  • 1
Христо Янев към Димитър Пенев: За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме

Христо Янев към Димитър Пенев: За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме

  • 3 яну 2026 | 17:33
  • 2037
  • 1
Хебър обяви шест нови попълнения

Хебър обяви шест нови попълнения

  • 3 яну 2026 | 17:12
  • 2915
  • 0
Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

  • 3 яну 2026 | 17:00
  • 7608
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 90027
  • 293
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 49033
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 35787
  • 11
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5474
  • 22
Еспаньол - Барселона (съставите)

Еспаньол - Барселона (съставите)

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 1022
  • 1
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 5059
  • 5