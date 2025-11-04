Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

  • 4 ное 2025 | 21:16
  • 686
  • 1
Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

Изпълнителният директор на Байер (Леверкузен) Фернандо Каро заяви, че Флориан Виртц би предпочел трансфер в Реал Мадрид пред преминаване в Ливърпул.

"Бяхме готови да положим допълнителни усилия и да направим всичко възможно, за да осигурим удължаване на договора му. За известно време изглеждаше, че това може да се получи, но в крайна сметка Флориан реши кое е най-доброто за него. Той иска да спечели Шампионската лига”, коментира Каро пред Sport1.

“Мислехме, че сме способни да стигнем по-далеч с този отбор, отколкото успяхме. Флориан видя, че спечелихме Бундеслигата, но триумф в Шампионската лига с Байер може да бъде доста по-труден. Той определено щеше да се присъедини към Реал Мадрид, ако Чаби Алонсо беше направил оферта за него. В момента Алонсо има по-малко власт в Реал Мадрид, отколкото имаше при нас. Флорентино Перес взема решенията за трансфери там, не той", заяви Каро.

Чаби Алонсо и Флориан Виртц работиха заедно в Леверкузен, записвайки само една загуба във всички турнири през сезон 2023/24. Германският национал беше трансфериран в Ливърпул през миналото лято.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

  • 4 ное 2025 | 21:07
  • 434
  • 1
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1372
  • 1
Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

  • 4 ное 2025 | 21:03
  • 4318
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2023
  • 1
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3970
  • 8
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 631
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 504232
  • 27
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3970
  • 8
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 17727
  • 7
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1372
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2023
  • 1
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 28452
  • 94