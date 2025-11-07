Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Пулишич е готов за предстоящия мач на Милан, потвърди Алегри

Пулишич е готов за предстоящия мач на Милан, потвърди Алегри

  • 7 ное 2025 | 15:45
  • 271
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че нападателят Кристиан Пулишич е възстановен от контузията си и ще може да играе в утрешното гостуване на Парма. Той също така увери, че в отбора все още не мислят за предстоящото дерби с Интер, което е веднага след паузата заради националните отбори.

“Наясно сме, че утре се изправяме срещу отбор, който винаги се бори на терена. Така беше и в последния му мач, въпреки че игра с човек по-малко. Това е тим, който използва много центрирания, а Матео Пелегрино е много добър във въздушните единоборства. Да играеш в Парма никога не е лесно, като миналия сезон Милан загуби. Сега пък взехме само една точка от мачовете с Пиза и Кремонезе. Трябва да се подготвим психически за мач, който няма да бъде приятен. Тяхната игра във въздуха не ти позволява да играеш добре. Не сме печелили като гости от визитата ни в Удине.

Възстановихме Пулишич, който ще бъде на разположение, а Первис Еступинян и Ардон Яшари подобриха кондицията си. Адриен Рабио остава аут, но ще се завърне след паузата, което важи и за Сантиаго Хименес, който вероятно ще бъде готов за дербито. Пулишич проведе две тренировки с тима. Той се справя добре физически, като няма нужда да полага големи усилия, за да се върне във форма. Не знам за колко игрови минути е готов. Рафаел Леао и Кристофър Нкунку играха доста добре като нападатели срещу Рома. Нкунку не е много силен физически, но се справи със защитниците на Рома. Леао пък трябва да подобри своята кондиция, тъй като отсъстваше дълго време.

Утре имаме нов мач, в който трябва да добавим още три точки. Необходимо е да играем добре технически и да допуснем малко грешки. Срещу Рома направихме доста грешки в първите 30 минути. Не мислим за дербито, а за утрешния мач. Той е с цената на три точки, колкото се дават за дербито и другите двубои. Не става въпрос да сме спокойни преди дербито, а да имаме една спокойна пауза. Когато дойде време за дербито, то ще бъде прекрасен мач в прекрасна вечер. Но сега най-важният двубой е този, който предстои”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Моят отбор": Риск е да свалиш лентата от Холанд, въпреки сблъсъка с Ливърпул

"Моят отбор": Риск е да свалиш лентата от Холанд, въпреки сблъсъка с Ливърпул

  • 7 ное 2025 | 15:09
  • 364
  • 0
Мареска все още не знае колко сериозна е поредната контузия на Лавия, Нето има шанс за утре

Мареска все още не знае колко сериозна е поредната контузия на Лавия, Нето има шанс за утре

  • 7 ное 2025 | 15:01
  • 414
  • 0
Емилиано Мартинес вече не е втори капитан на Астън Вила

Емилиано Мартинес вече не е втори капитан на Астън Вила

  • 7 ное 2025 | 14:55
  • 690
  • 0
Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

  • 7 ное 2025 | 14:49
  • 413
  • 0
Томас Тухел: Кейн няма нужда от почивка през ноември

Томас Тухел: Кейн няма нужда от почивка през ноември

  • 7 ное 2025 | 14:40
  • 316
  • 0
Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

  • 7 ное 2025 | 14:22
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

  • 7 ное 2025 | 16:25
  • 6031
  • 8
11-те на Ботев и Добруджа

11-те на Ботев и Добруджа

  • 7 ное 2025 | 16:27
  • 654
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 31342
  • 56
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 27824
  • 60
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 5854
  • 4
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 5947
  • 4