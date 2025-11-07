Пулишич е готов за предстоящия мач на Милан, потвърди Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че нападателят Кристиан Пулишич е възстановен от контузията си и ще може да играе в утрешното гостуване на Парма. Той също така увери, че в отбора все още не мислят за предстоящото дерби с Интер, което е веднага след паузата заради националните отбори.

“Наясно сме, че утре се изправяме срещу отбор, който винаги се бори на терена. Така беше и в последния му мач, въпреки че игра с човек по-малко. Това е тим, който използва много центрирания, а Матео Пелегрино е много добър във въздушните единоборства. Да играеш в Парма никога не е лесно, като миналия сезон Милан загуби. Сега пък взехме само една точка от мачовете с Пиза и Кремонезе. Трябва да се подготвим психически за мач, който няма да бъде приятен. Тяхната игра във въздуха не ти позволява да играеш добре. Не сме печелили като гости от визитата ни в Удине.

Възстановихме Пулишич, който ще бъде на разположение, а Первис Еступинян и Ардон Яшари подобриха кондицията си. Адриен Рабио остава аут, но ще се завърне след паузата, което важи и за Сантиаго Хименес, който вероятно ще бъде готов за дербито. Пулишич проведе две тренировки с тима. Той се справя добре физически, като няма нужда да полага големи усилия, за да се върне във форма. Не знам за колко игрови минути е готов. Рафаел Леао и Кристофър Нкунку играха доста добре като нападатели срещу Рома. Нкунку не е много силен физически, но се справи със защитниците на Рома. Леао пък трябва да подобри своята кондиция, тъй като отсъстваше дълго време.

Утре имаме нов мач, в който трябва да добавим още три точки. Необходимо е да играем добре технически и да допуснем малко грешки. Срещу Рома направихме доста грешки в първите 30 минути. Не мислим за дербито, а за утрешния мач. Той е с цената на три точки, колкото се дават за дербито и другите двубои. Не става въпрос да сме спокойни преди дербито, а да имаме една спокойна пауза. Когато дойде време за дербито, то ще бъде прекрасен мач в прекрасна вечер. Но сега най-важният двубой е този, който предстои”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

