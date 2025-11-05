Президентът на Милан: Отиваме в Австралия, не за пари, а за глобализация на Серия "А"

Популярни
  • 5 ное 2025 | 22:10
  • 264
  • 1
Президентът на Милан Паоло Скарони подчерта, че в клуба се надяват да изиграят домакинството си на Комо през февруари в австралийския град Пърт не по финансови причини, а с намерението да промотират себе си и Серия "А" пред местните фенове.

“Ако въобще отидем в Пърт, това няма да е по финансови причини. Печалбите от тази инициатива са много малки, няколко милиона, така че няма да променят нашите финансови резултати. Отиваме там, за да глобализираме Серия "А". Ако ме попитате кой е най-големият проблем на Серия "А", ще ви отговоря, че това е продажбата на телевизионните права в чужбина. Серия "А" ги продава за 200 млн. евро, а Премиър Лийг - за 2 млрд. евро. Как можем да се наложим в тази област? Това може да стане чрез подобни инициативи като отиването в Пърт, където има голяма италианско-австралийска общност. Мислим, че така можем да промотираме Милан в Австралия. Това е причината, а не печалбата от 1-2 млн. евро. Ето защо и нашите колеги от Серия "А" ни дадоха зелена светлина”, коментира Скарони по време на своя пресконференция.

Той също така обсъди днешното закупуване на “Сан Сиро” с цел изграждане на нов съвместен стадион с градския съперник Интер. “Днес положихме основите, но процесът по изграждането на нов стадион ще бъде дълъг. Ще срещнем доста препятствия и много стръмни изкачвания. Всички сме убедени, включително и гражданите на Милано, че тази операция трябва да бъде направена заради нашия град. Всеки противопоставил се ще намери по-малко подкрепа в сравнение с преди 4-5 години. Това, че пак ще делим стадиона с Интер? Иска ни се да имахме собствено съоръжение, но в крайна сметка живеем съвместно с тях от много години, а нещата винаги са били много добре. Това е успешно съжителство. Като оставим съперничеството на терена, от организационна гледна точка ние сме два много сходни клуба. Така че това работи и за нас, и за тях. Това сходство прави съжителството относително лесно. От 70 години е така и никога не сме имали проблеми”, добави шефът на “росонерите”.

Междувременно, днес Милан обяви финансовите си резултати за сезон 2024/25. За трета поредна година клубът е на печалба, като в този случай тя е в размер на 3 млн. евро. Освен това оттам регистрираха рекордни приходи на стойност 494,5 млн. евро, което е увеличение с 10% спрямо сезон 2023/24.

Снимки: Imago

