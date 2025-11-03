Популярни
  Милан
  2. Милан
  Топ 5 на Лука Модрич за всички времена

Топ 5 на Лука Модрич за всички времена

  • 3 ное 2025 | 16:28
  • 1070
  • 0
Топ 5 на Лука Модрич за всички времена

Неостаряващият Лука Модрич посочи своите петима любими футболисти на всички времена. Последователно той изреди легендарните Диего Марадона, Франческо Тоти, Роналдо Назарио, Звонимир Бобан и Зинедин Зидан.

От изброените 40-годишният хърватин имаше щастието да работи със Зизу, който му беше наставник в Реал Мадрид. Сънародникът му Бобан пък е неговият идол от детството.

В момента Модрич е в Милан, където впечатлява със силната си форма, която пък му донесе наградата за футболист на Серия “А” за септември. Договорът му с “росонерите” е до края на сезона с опция за още 12 месеца.

