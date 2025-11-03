Топ 5 на Лука Модрич за всички времена

Неостаряващият Лука Модрич посочи своите петима любими футболисти на всички времена. Последователно той изреди легендарните Диего Марадона, Франческо Тоти, Роналдо Назарио, Звонимир Бобан и Зинедин Зидан.

Luka Modrić's top 5⃣ footballers of all time 🤩 pic.twitter.com/C5dW8ooAHT — 90s Football (@90sfootball) November 2, 2025

От изброените 40-годишният хърватин имаше щастието да работи със Зизу, който му беше наставник в Реал Мадрид. Сънародникът му Бобан пък е неговият идол от детството.

В момента Модрич е в Милан, където впечатлява със силната си форма, която пък му донесе наградата за футболист на Серия “А” за септември. Договорът му с “росонерите” е до края на сезона с опция за още 12 месеца.