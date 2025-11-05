Пулишич пропуска мачовете на САЩ, американска легенда го критикува

Капитанът на американския национален отбор Кристиан Пулишич ще пропусне предстоящите мачове на САЩ. Тимът на Маурисио Почетино ще играе контроли с Парагвай и Уругвай.

Пулишич получи контузия по време на предишните мачове на САЩ и след това пропусна доста срещи на Милан. Масимилиано Алегри разкри, че футболистът е близо до възстановяване и би трябвало да бъде на линия за двубоя с Парма през уикенда. Въпреки това той не бе повикан в националния отбор и ще тренира на “Миланело”.

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес също не попадна в състава на Мексико. Играчът обясни причината: “Играят с контузия в глезена от няколко месеца, която не ми позволява да съм на 100% и да се чувствам комфортно на терена. Сега е време да спра и да се концентрирам върху възстановяването си”. Адриен Рабио, който също е контузен, обаче бе повикан в тима на Франция.

Christian Pulisic is back in group training today for AC Milan and has recovered for the match against Parma.



[🌕: @AntoVitiello] pic.twitter.com/wwSXz8sCJj — USMNT Otaku 🇺🇸 (@USMNTOtaku) November 5, 2025

Междувременно Пулишич бе критикуват от легендата на американския футбол Алекси Лалас, според когото играчът на Милан не трябва да е капитан на отбора на САЩ.

"Не вярвам, че Пулишич е капитанът, от който този отбор има нужда или който тимът желае. Проблемът е кой друг да бъде? Кой е готов за тази роля? Никой, каза Лалас. - Идеята ми е, че невинаги най-добрият футболист е достоен за ролята на капитан и лидер и това не е новина. Виждали сме го много пъти през годините. Понякога е необходимо да се направи крачка назад и да се каже: "Това е най-добре за отбора".