Това е исторически ден за Милано и футболния свят, радва се Марота

Президентът на Интер Джузепе Марота приветства днешното купуване на “Сан Сиро” от страна на клуба в сътрудничество с градския съперник Милан. Така двата гранда ще могат да продължат изпълнението на своя план за изграждането на нов съвместен стадион в същия район.

“Вярвам, че днес е исторически ден за Милано, за двата местни клуба и за футболния свят. Предприехме тази стъпка с купуването на “Сан Сиро” и осъзнаваме, че това е една емблема за футбола. Но това, което двата клуба желаем, е да изградим стадион, който представлява модерност, сигурност, комфорт и отправна точка за района. Това означава да съживим целия квартал. Ще отнеме време, но според мен ще бъде изключителна добавена стойност за целия град. Не искам да прибързвам, но този стадион трябва да бъде готов и да е на разположение за Евро 2032. Осъзнавам, че ще имаме планина за изкачване и, за съжаление, в Италия има известни ограничения, но няма да бъдем обезкуражени. Всъщност, благодарим на Милан, че е толкова упорит в предприемането на тази стъпка заедно с Интер след толкова години на усърден труд, като съм убеден, че ще завършим този процес.

Разбира се, стадионът е актив, който обогатява клуба в дългосрочен план и ни осигурява по-големи печалби във всеки мач. Също така е ясно, че трябва да има устойчивост не само по отношение на стадиона, но и в извличането на най-добрата стойност от развитието на футбола. В момента това е трудно, най-вече заради продажбата на телевизионните права в чужбина, където има огромни разлики между Италия, Испания, Германия и Англия. Ние можем да помогнем в компенсирането на тази пропаст с подобрени стадиони, но и с по-добър футболен стандарт”, коментира Марота пред “Скай Спорт Италия”.

