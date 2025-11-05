Популярни
  Официално: Милан и Интер придобиха "Джузепе Меаца"

Официално: Милан и Интер придобиха "Джузепе Меаца"

Официално: Милан и Интер придобиха "Джузепе Меаца"

Легендарният "Джузепе Меаца" вече официално е собственост на Интер и Милан, след като днес официално сделката бе завършена. Местните грандове официално подписаха своя договор за откупуването на съоръжението от общината на Милано и преведоха първата вноска на стойност 73 милиона евро. По този начин те закупиха не само стадиона, но и района около него. Крайната цена, която ще трябва да бъде платена по сделката, е в размер на 197 милиона евро, след приспадането на гарантираната от града реконструкция на тунела “Патрокло”, непосредствено зад стадиона, и рекултивацията на земята.

По късна доба: Милан и Интер получиха "зелена светлина" за "Сан Сиро"
По късна доба: Милан и Интер получиха “зелена светлина” за “Сан Сиро”

За този исторически акт от името на Милан присъстваха президентът на клуба Паоло Скарони, главният финансов директор Стефано Кочирио и адвокати на клуба. Членовете на борда на директорите Кати Ралф и Масимилиано Катанезе пък представляваха Интер. Малко по-късно и двата клуба излязоха с официални съобщения, в които информираха за завършването на сделката.

Това е първата крачка към стартирането на проекта по изграждането на новия стадион на двата милански гранда, за който от години се правят стъпки. Очаква се строителните работи по новото съоръжение да започне през 2027 година и да бъде завършено през 2031. До тогава самият “Джузепе Меаца” ще продължи да приема домакинските мачове на двата тима гранда. Строителството може да започне по този начин, тъй като новият стадион е в близост, но не на същото място място като настоящия стадион.

Снимки: Gettyimages

