  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Ще ми трябва късмет в битката за титлата

Верстапен: Ще ми трябва късмет в битката за титлата

  • 7 ное 2025 | 10:17
  • 159
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че ще му трябва “малко късмет”, за да догони Ландо Норис и Оскар Пиастри в битката за световната титла за сезон 2025. Норис доминира в Гран При на Мексико Сити и излезе начело в шампионата след последния старт, като това се случва за първи път от 6 месеца насам и той има 1 точка аванс пред Пиастри. Макс е на 36 точки от новия водач.

“Имаше няколко кръга, в които разликата намаля, но сега остават 4 състезания и това е доста голяма разлика - обясни Макс в Сао Пауло. - Трябва да печеля много повече точки всеки един уикенд, което не е толкова лесно.

Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип
Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип

“Ако беше през 2023 година, с всичко, което разполагахме тогава и ми кажете, че изоставам с 36 точки и до края има четири кръга, щях да кажа: “Да, няма проблем, ще е лесно.” Но този сезон е по-различно и трябва да оптимизираме всичко и да правим перфектни уикенд.

“Може би ще ни трябва малко късмет, за да съкратим повече от разликата, но ще направим всичко възможно. Дали това ще бъде достатъчно в края на годината? Не знам, но ние няма кой знае какво да губим. В най-лошия случай ще съм трети, а в най-добрия ще взема титлата.”

Шумахер: Пиастри и Леклер отиват в Астън Мартин
Шумахер: Пиастри и Леклер отиват в Астън Мартин

Верстапен уточни, че се състезава без напрежение във финалната част на сезона, в който той определено не разполагаше с най-бързия автомобил.

“За мен няма напрежение - обясни Макс. - Дори и да не взема титлата, ще знам, че съм направил наистина добър сезон. Мисля, че ще е много трудно, трябва да сме реалисти с оглед на шансовете, които имахме този сезон.

“Но мисля, че е забележително, че все още обсъждаме възможността да стана шампион и това е свързано с промените в тима, отборът ни никога не се предава, това е впечатляваща силна страна на екипа ни.”

Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен
Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

