Ландо Норис: Трябва да продължа да побеждавам

Ландо Норис оглави класирането във Формула 1 в Мексико за първи път от 6 месеца насам, но това не е факторът, който мотивира британецът преди последните битки за световната титла. Ландо отпадна в Гран При на Нидерландия тази година и това се смяташе, че ще е фатално за шансовете му за титлата, но той успя да стопи аванса от 34 точки на съотборника си Ландо Норис и сега е с 1 пред него.

В Мексико Норис показа, че е преодолял квалификационните слабости на Макларън MCL39 и спечели полпозишъна, а в състезанието доминира от старта до финала, като авансът му от 30 секунди означаваше, че това е победата с най-голяма разлика за целия сезон.

Teamwork in the Sprint 🤝



Last season's #F1Sprint in Sao Paulo saw Oscar Piastri allow team mate Lando Norris through in the final laps to secure the victory, amid Lando's 2024 championship bid 💨#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/E5PlTH3XPh — Formula 1 (@F1) November 6, 2025

За последно Норис беше начело в класирането през април, преди почти 200 дни, но се оказа, че това не е особено важно за него.

“Това, че съм начело не означава нищо - обясни в Сао Пауло Норис. - Все пак е хубаво, че съм лидер, но трябва да продължа да побеждавам - този уикенд и в следващия. Нищо не е приключило, нищо не е готово. Все още има за печелене 120 точки или нещо подобно (точно 116 б.р.).

“Изобщо не мисля за това, но е хубаво като ми напомняте, че съм лидер в шампионата. Част от мечтата ми е да съм тази позиция, да мога да се боря за титлата. Невероятно е, че се състезавам във Формула 1, че печеля състезания.”

Норис разкри и основната причина за вярата му, че може да се бори за титлата до края на сезона, въпреки че до Мексико не беше печелил състезание от Унгария насам.

“Един уикенд като този в Мексико и си доказвам на себе си, че мога да побеждавам и да доминирам - допълни британецът. - Хубаво е да мога да си припомням тези неща, да ги демонстрирам. Другото важно нещо е постоянството. Не съм спечелил последните 6-7 състезания, но редовно печеля точки. И това ми дава най-голямата мотивация в последните няколко седмици.”

