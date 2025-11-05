Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен

След победата си в Гран При на Мексико Сити Ландо Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 преди финалните четири кръга за сезон 2025, които ще се проведат в Сао Пауло, Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

В момента британецът има аванс от само точка пред своя съотборник Оскар Пиастри, а на 36 пункта зад лидера се намира и действащият четирикратен световен шампион Макс Верстапен. Нидерландецът успя да се върне в битката за титлата след много силно каране в последните пет състезателни уикенда, в които той спечели три победи и записа още два подиума.

По този начин той стопи огромна част от пасива си спрямо пилотите на Макларън, а Норис призна, че в британския тим са били безсилни срещу възхода на Верстапен и Ред Бул. Въпреки това лидерът в генералното класиране заяви, че той няма да промени своя подход към състезателните уикенди ще продължи да се бори за победите.

„Не беше лесен обрат от 30 и колко точки до това, което е сега. Особено срещу невероятен пилот, така че смятам, че аз вършех добра работа, но има друг пилот, който печелеше и настигаше още по-бързо, няма какво да направим срещу него.



„Той е бърз от началото на сезона, имаше много полпозиции и те не бяха лоши, така че не е изненада, че, когато нещата с колата се получават малко повече, тогава Макс започна да прави нещата, които той прави и ни настигна. Но, в същото време, това не променя нещата, които аз правя. Аз се опитвам да спечеля всеки уикенд, това е моят подход, такъв е от известно време и ще продължа с този подход“, заяви Норис.

