11-те на Черно море и Лудогорец

Черно море и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двата тима се намират един до друг в таблицата с равен брой точки - 23. Домакините към момента са пети, а гостите четвърти и днешната победа може да се окаже ключова както за “моряци”, така и за “орли”. Варненци са в серия от два поредни мача без успех. В последния кръг те направиха хикс със Славия, а преди това отстъпиха на Левски. С една евентуална победа днес момчетата на Илиан Илиев ще се изкачат до третото място, изпреварвайки днешния си опонент и Локомотив (Пловдив). Лудогорец към момента е доста разклатен и е в игрова криза. Шампионът на България изостава с цели 9 точки от първото място и не познава вкуса на победата в първенството от три мача насам. Последния кръг “орлите” допуснаха и първата си загуба в efbet Лига. Тогава разградчани показаха доста вяла игра и загубиха с 4:5 от ЦСКА 1948, като в един момент от мача отстъпваха с 1:5.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛУДОГОРЕЦ

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 15. Мартин, 24. Телеш, 10. Чандъров, 71. Панайотов, 11. Педро, 39. Златев, 77. Сидней

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 24. Вердон, 17. Сон, 30. Нареси, 23. Дуарте, 18. Чочев, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле