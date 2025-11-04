Популярни
Оперираха звезда на Лудогорец - ето колко време ще отсъства

  • 4 ное 2025 | 17:32
  • 2469
  • 0

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей претърпя лицева операция, която ще го извади от игра за десетина дни. Ганаецът пострада при нелепа ситуация след сблъсък с главния съдия в мача с Черно море и бе заменен принудително. Днес играчът се подложи на интервенция на ябълчната кост в София.

"Крилото на Лудогорец Бернард Текпетей премина успешно операция на ябълчната кост след фрактурата, която получи по време на гостуването на Черно море. Интервенцията бе извършена в УМБАЛ “Св. Анна” в София от доцент д-р Константин Димов. ПФК Лудогорец изказва искрените си благодарности на д-р Димов и екипа му за професионализма и бързата реакция.Очаква се Текпетей да се завърне в игра до 10 дни", написаха от клуба.

