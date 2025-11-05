Механиците на Ред Бул сменят гуми в пълен мрак

Механиците на Ред Бул във Формула 1 могат да сменят четирите гуми на болида на Макс Верстапен в пълен мрак за по-малко от 3 секунди. На пистата, в състезателни условия, рекордът им е 1,82 секунди, но там поне работят при нормална светлина.

Това разказа Джак Харингтън от Ред Бул Рейсинг на конференцията Digital Trends 2025, организирана от Sportal Media Group и Profit.bg.

Той се постара да запознае аудиторията с използването на високите технологии във Формула 1, работата с огромно количество данни, как се създават болиди за Формула 1 и дори как в световния шампионат се използва изкуствения интелект. Но, първо смяната на гуми в пълен мрак.

„Нашият екип държи рекорда за най-бърза смяна на гуми във Формула 1 – четири гуми за 1,82 секунди – обясни Харингтън. – Предизвиквам ви да отключите телефона си за 1,82 секунди, какво остава за това да смените четирите гуми на кола от Формула 1.

„Но ние решихме, че тази задача е твърде лесна за механиците ни и затова ги предизвикахме да го направят в пълен мрак.

„Аз бях заедно с тях в помещението, когато те го направиха, беше толкова тъмно, че не виждах ръката си пред лицето ми. Двама от механиците имаха очила за нощно виждане – тези, които повдигат колата отпред и отзад. Все пак е опасно да засилиш кола от Формула 1 към някого, който не вижда нищо пред себе си. Всички останали работеха в пълна тъмнина.

„След няколко опита, те успяха да направят един бокс за 2,64 или 2,84 секунди – без да виждат нищо, само благодарение на мускулната си памет. За да го сравним, има отбори във Формула 1, които правят по-бавни боксове на нормална светлина. Това е пример за това какъв подход използва Ред Бул във Формула 1.“

Харингтън хвърли светлина и върху това как най-общо изглежда процесът по създаването на един автомобил за Формула 1.

„Първо, използваме CAD – дизайн с помощта на компютър – пълноценен 3D модел и след това използваме и CFD, което на практика е виртуален аеродинамичен тунел, което ни позволява да тестваме дигитално аеродинамичното представяне.

„Но това не е достатъчно, продължаваме с най-модерния рейсинг симулатор – шасито на колата е върху платформа, която пресъздава ускорение, спиране и силите, които действат върху автомобила и пилота в завоите. Симулираме и страничното натоварване, което изпитва пилотът. Сканираме с лазери всяка една писта, за да пресъздадем неравностите на асфалта, бордюрите, състава на настилката и точките за спиране. Така Макс Верстапен може да тества нови части още преди те да са физически произведени.

„И след това отиваме във въздушния тунел. Той е огромен, бил е построен за тестове на самолетите Конкорд. Но според правилата имаме право да тестваме модели с размери до 60% от тези на реалния автомобил. Използваме въздушен поток с дим и лазери, за да анализираме движението на насрещния въздух и да потвърдим резултатите от CFD и симулатора.

„И най-накрая, колата е готова да излезе на пистата. На борда й има над 350 сензори, които събират около 2 терабайта данни във всяка сесия. Сравняваме това с дигиталните ни модели и ако има разминавания, то трябва да ги изчистим, иначе ще изостанем. А във Формула 1 е изключително трудно да догониш другите.“

Утре ще разберем как Ред Бул използва изкуствения интелект във Формула 1, включително и за това да открие наследника на Макс Верстапен.

