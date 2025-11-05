Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар

Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар

  • 5 ное 2025 | 12:57
  • 364
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен очаква тежки дни за Макларън в битката за световната титла, в която първите две места в класирането заемат пилотите на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри. След победата на Норис в Мексико, двамата са разделени само от 1 точка, а на 36 пункта от новия водач е световният шампион Макс Верстапен, който е трети.

„Разбира се, към края на сезона, Зак Браун и Андреа Стела ще трябва да работят много с пилотите, за да осигурят хармония между тях – обясни Мика в подкаста High Performance. – Това е състезание и един от двамата пилоти може да стане световен шампион, само един. Това е кошмар. Ужасна ситуация за Макларън, како и за всеки друг тим, чийто пилоти са претенденти за титлата.“

Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1
Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1

Хакинен акцентира на факта, че до момента битката за титлата между Норис и Пиастри върви изключително спортсменски и няма негативни емоции.

„Това е изпитание за всички в тима, не само за пилотите, но въпреки трудностите те успяват да запазят хармонията помежду си, работят заедно и се справят с проблемите – допълни Хакинен. – Двамата имат добри отношения помежду си, помагат си и мисля, че за последните състезания ще намерят начин битката да продължи както досега, без негативизъм и проблеми.“

Верстапен: В Бразилия стават невероятни състезания
Верстапен: В Бразилия стават невероятни състезания
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

