Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1

Легендарният Емерсон Фитипалди посочи преди Гран При на Сао Пауло кой според него е пилот №1 в историята на Формула 1. Това стана на събитие, организирано от Макларън, където Емо видя снимка на покойния Айртон Сена, вдигна показалец и каза на португалски: „Номер 1“.

Фитипалди има две световни титли във Формула 1 – през 1972 и 1974, като втората е с Макларън, а Сена има три, всички с Макларън и до ден-днешен загиналият на 1 май 1994 година пилот е смятан за най-добрият, състезавал се във Формула 1.

Two different eras collide! 1972 and '74 world champion Emerson Fittipaldi tries out the 1991 McLaren-Honda MP4/6. #FOS #McLaren #F1 pic.twitter.com/8DueJRJczB — Goodwood FOS (@fosgoodwood) April 1, 2023

Фитипалди разказа и за първата си среща със Сена през 1976 година, когато Айртон е бил още тийнейджър, а до дебюта му във Формула 1 през 1984 година има още доста време.

„През 1976 в Бразилия, Айртон и баща му дойдоха в нашия бокс на Копърсукар – разказа Емо, който след Макларън се състезава за създадения от него отбор. – Сена беше много срамежлив и аз му казах: „Айртон, ела тук, ще ти покажа моя автомобил за Формула 1“. Айртон наистина беше много срамежлив и тих, след това двамата с него станахме близки приятели и това продължи до смъртта му.“

В средата на първата половина на 90-те години, когато Сена иска да напусне Макларън, но не успява да измести Ален Прост от Уилямс за сезон 1992, Фитипалди е този, който му урежда известния вече тест с болид от Индикар. Тестът е с тима на Роджър Пенске, за когото по това време се състезава в Щатите Емо.

„Аз винаги гледах състезанията на Айртон, той винаги гледаше моите в Америка – допълни Фитипалди. – Всяка година, след края на сезона, двамата вечеряхме през декември в Сао Пауло, говорихме си и разменяхме идеи. Айртон беше много специален талант, много талантлив пилот.“

