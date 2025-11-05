Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1

Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1

  • 5 ное 2025 | 11:12
  • 353
  • 0

Легендарният Емерсон Фитипалди посочи преди Гран При на Сао Пауло кой според него е пилот №1 в историята на Формула 1. Това стана на събитие, организирано от Макларън, където Емо видя снимка на покойния Айртон Сена, вдигна показалец и каза на португалски: „Номер 1“.

Фитипалди има две световни титли във Формула 1 – през 1972 и 1974, като втората е с Макларън, а Сена има три, всички с Макларън и до ден-днешен загиналият на 1 май 1994 година пилот е смятан за най-добрият, състезавал се във Формула 1.

Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни
Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни

Фитипалди разказа и за първата си среща със Сена през 1976 година, когато Айртон е бил още тийнейджър, а до дебюта му във Формула 1 през 1984 година има още доста време.

„През 1976 в Бразилия, Айртон и баща му дойдоха в нашия бокс на Копърсукар – разказа Емо, който след Макларън се състезава за създадения от него отбор. – Сена беше много срамежлив и аз му казах: „Айртон, ела тук, ще ти покажа моя автомобил за Формула 1“. Айртон наистина беше много срамежлив и тих, след това двамата с него станахме близки приятели и това продължи до смъртта му.“

Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта
Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

В средата на първата половина на 90-те години, когато Сена иска да напусне Макларън, но не успява да измести Ален Прост от Уилямс за сезон 1992, Фитипалди е този, който му урежда известния вече тест с болид от Индикар. Тестът е с тима на Роджър Пенске, за когото по това време се състезава в Щатите Емо.

„Аз винаги гледах състезанията на Айртон, той винаги гледаше моите в Америка – допълни Фитипалди. – Всяка година, след края на сезона, двамата вечеряхме през декември в Сао Пауло, говорихме си и разменяхме идеи. Айртон беше много специален талант, много талантлив пилот.“

Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари
Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

  • 4 ное 2025 | 20:05
  • 1206
  • 0
Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

  • 4 ное 2025 | 18:49
  • 1363
  • 0
Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

  • 4 ное 2025 | 18:30
  • 1021
  • 0
Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

  • 4 ное 2025 | 16:50
  • 1911
  • 0
Строл-старши: Имам проблеми с търпението

Строл-старши: Имам проблеми с търпението

  • 4 ное 2025 | 16:25
  • 1625
  • 2
Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

  • 4 ное 2025 | 16:24
  • 3095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15760
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5871
  • 20
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518416
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7604
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56630
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44452
  • 15