Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бърни Екълстоун обясни защо в Макларън предпочитат Норис да стане шампион

Бърни Екълстоун обясни защо в Макларън предпочитат Норис да стане шампион

  • 5 ное 2025 | 15:25
  • 1231
  • 0

След спорната размяна на позиции между пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри по време на Гран При на Италия, Бърни Екълстоун сподели мнението си, че в Уокинг предпочитат Норис да стане шампион, а не Пиастри.

Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!
Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!

Сега, няколко старта по-късно, бившият шеф на Формула 1 отново засегна тази тема и обясни защо според него Макларън предпочита Норис да вдигне титлата в края на годината. Екълстоун също така сподели своето мнение, че всички тези заповеди от бокса и „папая правила“ са се отразили на Пиастри, който просто е отчаян от цялата ситуация, в която е изпаднал.

Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар
Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар

„Макларън предпочита британския пилот Норис. Той е по-звезден и има по-голяма маркетингова привлекателност за тях, има повече присъствие пред камерата и е по-публичен. Вероятно затова е по-добре за Макларън той да стане шампион.

„Може да видите, че Пиастри е отчаян и изморен от всичко това и дискусиите само му досаждат. Напрежението се покачва и Пиастри е ядосан, че вече не може да печели състезания толкова лесно и Норис е фаворизиран в отбора“, обясни Екълстоун пред sport.de.

Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен
Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен

Преди финалните четири кръга Норис води с една точка пред Пиастри, който на свой ред има аванс от 35 пункта пред Макс Верстапен. Проблемът за Пиастри е, че той не се е качвал на подиума вече близо два месеца. За последно той стъпи на почетната стълбичка на „Монца“, когато след заповедите от бокса завърши трети зад Верстапен и Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Вандали нападнаха гроба на Брус Макларън

Вандали нападнаха гроба на Брус Макларън

  • 5 ное 2025 | 15:20
  • 223
  • 0
Джеймс Хинчклиф: Ферари вече има готов наследник на Хамилтън

Джеймс Хинчклиф: Ферари вече има готов наследник на Хамилтън

  • 5 ное 2025 | 15:13
  • 352
  • 0
Топрак Разгатлиоглу започва тестовете с Ямаха в неделя

Топрак Разгатлиоглу започва тестовете с Ямаха в неделя

  • 5 ное 2025 | 14:09
  • 386
  • 0
Клеър Уилямс обмисля да влезе в политиката

Клеър Уилямс обмисля да влезе в политиката

  • 5 ное 2025 | 14:04
  • 406
  • 0
Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен

Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен

  • 5 ное 2025 | 13:49
  • 5011
  • 0
Алонсо ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на Рованпера

Алонсо ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на Рованпера

  • 5 ное 2025 | 13:26
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 54948
  • 160
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 22580
  • 9
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 9445
  • 22
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 520457
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 16210
  • 58
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 12203
  • 3