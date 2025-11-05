Бърни Екълстоун обясни защо в Макларън предпочитат Норис да стане шампион

След спорната размяна на позиции между пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри по време на Гран При на Италия, Бърни Екълстоун сподели мнението си, че в Уокинг предпочитат Норис да стане шампион, а не Пиастри.

Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!

Сега, няколко старта по-късно, бившият шеф на Формула 1 отново засегна тази тема и обясни защо според него Макларън предпочита Норис да вдигне титлата в края на годината. Екълстоун също така сподели своето мнение, че всички тези заповеди от бокса и „папая правила“ са се отразили на Пиастри, който просто е отчаян от цялата ситуация, в която е изпаднал.

Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар

„Макларън предпочита британския пилот Норис. Той е по-звезден и има по-голяма маркетингова привлекателност за тях, има повече присъствие пред камерата и е по-публичен. Вероятно затова е по-добре за Макларън той да стане шампион.



„Може да видите, че Пиастри е отчаян и изморен от всичко това и дискусиите само му досаждат. Напрежението се покачва и Пиастри е ядосан, че вече не може да печели състезания толкова лесно и Норис е фаворизиран в отбора“, обясни Екълстоун пред sport.de.

Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен

Преди финалните четири кръга Норис води с една точка пред Пиастри, който на свой ред има аванс от 35 пункта пред Макс Верстапен. Проблемът за Пиастри е, че той не се е качвал на подиума вече близо два месеца. За последно той стъпи на почетната стълбичка на „Монца“, когато след заповедите от бокса завърши трети зад Верстапен и Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1