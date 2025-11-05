Топрак Разгатлиоглу започва тестовете с Ямаха в неделя

Трикратният шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) Топрак Разгатлиоглу ще започне тестовете с отбора на Ямаха в MotoGP тази неделя на пистата „Моторланд Арагон“ в северната част на Испания.

От Ямаха са планирали двудневен частен тест на испанското трасе, който ще предостави първата възможност за Ел Турко да изпробва машина от кралския клас от 2023 година насам. Все още не е ясно коя точно спецификация на YZR-M1 ще бъде предоставена на турчина в Арагон, но е възможно той да получи както V4 версията, така и актуалния мотор с редово разположение на цилиндрите в двигателя.

След двудневия тест на „Моторланд Арагон“, който ще се проведе в неделя и понеделник, Разгатлиоглу ще се насочи към „Рикардо Тормо“ край Валенсия, където ще се включи в официалния тестов ден на испанската писта на 18 ноември. Според Crash.net след това турчинът и неговият екип ще проведат още частни тестове на валенсианската писта преди 1 декември, когато ще влезе в сила зимната забрана за тестове.

Според правилата на MotoGP производителите с най-лоши резултати в рамките на последните 12 месеца имат правото на най-голяма свобода за развитие, което включва и използването на титулярни пилоти в частните тестове. В момента в тази категория побадат Ямаха и Хонда, като е вероятно Хонда да се качи в по-горна категория, докато Ямаха почти сигурно ще остане в същата категория поне до средата на сезон 2026.

След зимната пауза Разгатлиоглу ще може да възобнови подготовката за дебюта си в MotoGP в края на януари по време на шайкдаун теста на „Сепанг“ в Малайзия. Турчинът така или иначе щеше да има право да участва в този тест, тъй като той е отворен за всички новобранци в кралския клас, независимо от това в коя категория са производителите, за които те се състезават. А Разгатлиоглу, въпреки всичките си успехи в Супербайк, ще бъде със статута на новак в MotoGP догодина.

