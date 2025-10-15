Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Топрак Разгатлиоглу очаква труден първи сезон в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу очаква труден първи сезон в MotoGP

  • 15 окт 2025 | 19:04
  • 562
  • 1

Топрак Разгатлиоглу заяви, че очаква труден първи сезон в MotoGP през 2026 година, когато Ел Турко ще смени Световния супербайк шампионат (WSBK) с кралския клас и ще се състезава за отбора на Прамак Ямаха.

Ямаха: Топрак има талантът да успее в MotoGP
Ямаха: Топрак има талантът да успее в MotoGP

Турчинът е много близо до това да си гарантира своята трета световна титла в WSBK, а това почти сигурно ще се случи по време на последния кръг за сезона на „Херес“ този уикенд. Преди него Разгатлиоглу има аванс от 39 точки пред най-близкия си преследвач и единствен останал конкурент в спора за титлата Николо Булега, а в Андалусия всеки пилот ще може да спечели максимум 62 пункта.

Самият Разгатлиоглу обаче е наясно, че успехите в Супербайк не значат нищо в MotoGP и признава, че очаква да има труден първи сезон в кралския клас. Това мнение се споделя от мнозина, които смятам, че турчинът ще развие своя пълен потенциал в MotoGP едва през 2027 година, когато Пирели ще смени Мишлен като доставчик на гуми в кралския клас. Именно с продуктите на италианската компания Ел Турко постигна всичките си успехи в WSBK.

Топрак Разгатлиоглу открадна шефа на екипа на Бастианини
Топрак Разгатлиоглу открадна шефа на екипа на Бастианини

„Ще бъде трудна година за мен. Винаги съм печелил състезания или съм имал подиуми, но в MotoGP ще бъде различно. Догодина може би ще стигам само до топ 10, или ще финиширам по-назад.

„Няма да бъде лесно да се справя с това, но аз съм готов първата ми година да бъде обучителна. Дори и да финиширам 13-ти или 14-ти, аз ще трябва да се фокусирам върху моята работа. Надявам се това мислене да ми помогне. Не очаквам нищо от моята първа година, ще се опитам да се адаптирам и да се насладя на мотора“, коментира Разгатлиоглу пред Speedweek, след което напомни за първата си година в отбора на БМВ, в която спечели втората си титла в WSBK през сезон 2024.

„Когато аз подписах с БМВ, аз подходих към първата ми година като подготвителна и исках да бъда успешен във втората, но ние успяхме да спечелим веднага, в първата ми година. Може би в MotoGP ще стане същото. Може би в началото ще започна като в тренировъчна година и след пети или шест състезания ще започнем да записваме добри резултати“, заяви Ел Турко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

  • 15 окт 2025 | 16:02
  • 940
  • 1
Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

  • 15 окт 2025 | 15:35
  • 666
  • 0
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

  • 15 окт 2025 | 15:22
  • 417
  • 0
Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

  • 15 окт 2025 | 14:55
  • 2154
  • 1
Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 5936
  • 0
Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 1187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 12864
  • 15
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 26429
  • 21
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 26675
  • 32
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 17374
  • 82
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 24926
  • 31
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 11477
  • 6