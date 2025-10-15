Топрак Разгатлиоглу очаква труден първи сезон в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу заяви, че очаква труден първи сезон в MotoGP през 2026 година, когато Ел Турко ще смени Световния супербайк шампионат (WSBK) с кралския клас и ще се състезава за отбора на Прамак Ямаха.

Ямаха: Топрак има талантът да успее в MotoGP

Турчинът е много близо до това да си гарантира своята трета световна титла в WSBK, а това почти сигурно ще се случи по време на последния кръг за сезона на „Херес“ този уикенд. Преди него Разгатлиоглу има аванс от 39 точки пред най-близкия си преследвач и единствен останал конкурент в спора за титлата Николо Булега, а в Андалусия всеки пилот ще може да спечели максимум 62 пункта.

Самият Разгатлиоглу обаче е наясно, че успехите в Супербайк не значат нищо в MotoGP и признава, че очаква да има труден първи сезон в кралския клас. Това мнение се споделя от мнозина, които смятам, че турчинът ще развие своя пълен потенциал в MotoGP едва през 2027 година, когато Пирели ще смени Мишлен като доставчик на гуми в кралския клас. Именно с продуктите на италианската компания Ел Турко постигна всичките си успехи в WSBK.

Топрак Разгатлиоглу открадна шефа на екипа на Бастианини

„Ще бъде трудна година за мен. Винаги съм печелил състезания или съм имал подиуми, но в MotoGP ще бъде различно. Догодина може би ще стигам само до топ 10, или ще финиширам по-назад.



„Няма да бъде лесно да се справя с това, но аз съм готов първата ми година да бъде обучителна. Дори и да финиширам 13-ти или 14-ти, аз ще трябва да се фокусирам върху моята работа. Надявам се това мислене да ми помогне. Не очаквам нищо от моята първа година, ще се опитам да се адаптирам и да се насладя на мотора“, коментира Разгатлиоглу пред Speedweek, след което напомни за първата си година в отбора на БМВ, в която спечели втората си титла в WSBK през сезон 2024.



„Когато аз подписах с БМВ, аз подходих към първата ми година като подготвителна и исках да бъда успешен във втората, но ние успяхме да спечелим веднага, в първата ми година. Може би в MotoGP ще стане същото. Може би в началото ще започна като в тренировъчна година и след пети или шест състезания ще започнем да записваме добри резултати“, заяви Ел Турко.

