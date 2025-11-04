Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

  • 4 ное 2025 | 13:01
  • 764
  • 0

Японският производител Хонда се нуждае от само 19 точки от финалните два кръга за сезон 2025 в MotoGP, за да загуби значителна част от свободата за развитие, с която разполага от началото на 2024 година.

Както е известно правилникът на MotoGP предвижда производителите, които се представят по-слабо, да получават по-голяма свобода за развитие на база техните резултати. В момента Хонда и Ямаха са в най-ниската категория, която дава и най-голяма свобода за развитие.

През сезон 2025 обаче Хонда демонстрира сериозен напредък, който води до все по-добри класирания в сухите състезания. В две от последните четири надпревари Жоан Мир стигна до подиума, финиширайки трети в Япония и Малайзия, а преди това сателитният пилот на LCR Хонда Йоан Зарко спечели домашната си Гран При на Франция на мокро и завърши втори в онази странна надпревара на „Силвърстоун“.

Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел
Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

Всички тези резултати увеличиха толкова много точковия актив на Хонда в конструкторския шампионат, че японците се близо до това да се качат в по-горна категория и да загубят част от свободата си на развитие. Това ще се случи, ако японският производител завърши шампионата с поне 285 точки на своята сметка или с 19 повече от настоящия актив на Хонда, който е 266 пункта.

При подобно развитие Хонда вече няма да може да използва титулярните си пилотите в частните тестове, няма да може да променя спецификацията на двигателя си в хода на сезона, пилотите на тима ще разполагат с по-малко двигатели на сезона, а броят на спецификациите на обтекателя също ще бъде намален допълнително. Разбира се, за производителите всъщност е добре те да разполагат с по-малка свобода за развитие, защото това означава, че тяхното представяне на пистата всъщност е по-силно.

При настоящото развитие на конструкторския шампионат, в който всеки производител печели точки само със своя най-предно класиран пилот, независимо дали той е заводски, или не, Дукати ще остане в Категория А, Априлия и КТМ в Категория С, Ямаха в Категория D, а Хонда теоретично ще се изкачи от Категория D в Категория С. Разпределението по категории се определя на база процента спечелени точки от всяка марка в конструкторския шампионат.

Дукати спечели шестата си поредна конструкторска титла в MotoGP
Дукати спечели шестата си поредна конструкторска титла в MotoGP

А какви са разликите между отделните категории на ограниченията за развитие?

В Категория А (>85%) - производителите разполагат със 170 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки нямат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория B (60-85%) - производителите разполагат със 190 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки правото да използват пилоти с „уайлд кард“ три пъти в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория C (35-60%) - производителите разполагат с 220 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки имат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в шест кръга в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория D (<35%) - производителите разполагат с 260 гуми за тестове, могат да използват официалните си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на неограничен брой различни писти. Отделно тези марки имат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в шест кръга в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по десет двигателя на сезон, чиято спецификация не е замразена. Броят на обтекателите пък е ограничен до три на сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

  • 3 ное 2025 | 13:04
  • 3349
  • 0
За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

  • 2 ное 2025 | 20:37
  • 14436
  • 3
Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 6292
  • 3
Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 3474
  • 0
Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

  • 2 ное 2025 | 17:24
  • 15160
  • 0
Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

  • 2 ное 2025 | 16:57
  • 1593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 14240
  • 23
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 13338
  • 22
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 12659
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 18563
  • 33
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 15816
  • 43
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 496311
  • 26