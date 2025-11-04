Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

Японският производител Хонда се нуждае от само 19 точки от финалните два кръга за сезон 2025 в MotoGP, за да загуби значителна част от свободата за развитие, с която разполага от началото на 2024 година.

Както е известно правилникът на MotoGP предвижда производителите, които се представят по-слабо, да получават по-голяма свобода за развитие на база техните резултати. В момента Хонда и Ямаха са в най-ниската категория, която дава и най-голяма свобода за развитие.

Step by step, the hard work is paying off!

Joan Mir takes two podiums this season in Japan and Malaysia✨

Two races to go. Let’s give it our all💪🔥#Honda #MotoGP pic.twitter.com/zEJchRMBxF — Honda HRC (@HondaMoto_HRC) October 29, 2025

През сезон 2025 обаче Хонда демонстрира сериозен напредък, който води до все по-добри класирания в сухите състезания. В две от последните четири надпревари Жоан Мир стигна до подиума, финиширайки трети в Япония и Малайзия, а преди това сателитният пилот на LCR Хонда Йоан Зарко спечели домашната си Гран При на Франция на мокро и завърши втори в онази странна надпревара на „Силвърстоун“.

Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

Всички тези резултати увеличиха толкова много точковия актив на Хонда в конструкторския шампионат, че японците се близо до това да се качат в по-горна категория и да загубят част от свободата си на развитие. Това ще се случи, ако японският производител завърши шампионата с поне 285 точки на своята сметка или с 19 повече от настоящия актив на Хонда, който е 266 пункта.

#ThrowbackThursday to the first double top ten of the year. We've worked hard to progress a lot since then, and there's still plenty more to come.



What's been your biggest surprise of @MotoGP 2025? pic.twitter.com/e7Moc8Sg85 — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 30, 2025

При подобно развитие Хонда вече няма да може да използва титулярните си пилотите в частните тестове, няма да може да променя спецификацията на двигателя си в хода на сезона, пилотите на тима ще разполагат с по-малко двигатели на сезона, а броят на спецификациите на обтекателя също ще бъде намален допълнително. Разбира се, за производителите всъщност е добре те да разполагат с по-малка свобода за развитие, защото това означава, че тяхното представяне на пистата всъщност е по-силно.

📊 2024 vs 2025 📊



3.5 times the amount of Constructors' Championship points



6.3 times the amount of Teams' Championship points



It's race week and there's still two weekends to add to all that - no looking back 😉 pic.twitter.com/zkpQRtrgdF — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 3, 2025

При настоящото развитие на конструкторския шампионат, в който всеки производител печели точки само със своя най-предно класиран пилот, независимо дали той е заводски, или не, Дукати ще остане в Категория А, Априлия и КТМ в Категория С, Ямаха в Категория D, а Хонда теоретично ще се изкачи от Категория D в Категория С. Разпределението по категории се определя на база процента спечелени точки от всяка марка в конструкторския шампионат.

Дукати спечели шестата си поредна конструкторска титла в MotoGP

А какви са разликите между отделните категории на ограниченията за развитие?



В Категория А (>85%) - производителите разполагат със 170 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки нямат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория B (60-85%) - производителите разполагат със 190 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки правото да използват пилоти с „уайлд кард“ три пъти в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория C (35-60%) - производителите разполагат с 220 гуми за тестове, могат да използват само тестовите си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на само три различни писти. Отделно тези марки имат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в шест кръга в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по осем двигателя на сезон, чиято спецификация е замразена. Броят на обтекателите също е ограничен до само две на сезон.

В Категория D (<35%) - производителите разполагат с 260 гуми за тестове, могат да използват официалните си пилоти в частните тестове, които могат да се провеждат на неограничен брой различни писти. Отделно тези марки имат правото да използват пилоти с „уайлд кард“ в шест кръга в рамките на сезона, а пилотите им разполагат с по десет двигателя на сезон, чиято спецификация не е замразена. Броят на обтекателите пък е ограничен до три на сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages