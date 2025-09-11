Топрак Разгатлиоглу открадна шефа на екипа на Бастианини

Само няколко дни след първия си подиум с Tech3 КТМ Енеа Бастианини обяви, че за втори път в своята кариера трябва да се раздели с Алберто Джирибола, с когото той работи и в екипа на Грезини Дукати през 2022 година.

Джиробола се присъедини към лагера на КТМ в началото на сезон 2023 като мениджър по представянето на пистата. Малко преди края на миналата година той се завърна на позицията на шеф на екип в подготовка за събирането си с Бастианини в Tech3.

В началото на сезона представянето на Бастианини не беше никак добро, но постепенно Звяра започна да се напасва към RC16. Това доведе до неговия подиум в спринта в Чехия преди лятната пауза, а миналия уикенд той постигна и първия си подиум в дълго състезание с КТМ, финиширайки трети в Барселона.

„Това е вторият път, в който минавам през това. Той определено се нуждаеше от ново предизвикателство“, каза Бастианини пред Sky Italia преди уикенда за Гран При на Сан Марино.

Очаква се новото предизвикателство на Джирибола да бъде в екипа на Прамак Ямаха. Там най-вероятно той ще работи с Топрак Разгатлиоглу, който ще премине от Световния супербайк шампионат (WSBK) в MotoGP догодина. Прогнозите бяха, че турчинът ще вземе със себе си и Фил Марон, с когото той работи в Кавазаки, Ямаха и сега в БМВ, но изглежда, че това няма да се случи.

