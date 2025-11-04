Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Джолиън Палмър е на мнение, че състезанието в Лас Вегас ще е решаващо за кампанията на Макс Верстапен за пета поредна световна титла. След Мексико Макс изостава на 36 точки от новия водач в класирането Ландо Норис, като Верстапен е трети зад двамата пилоти на Макларън Норис и Оскар Пиастри, който е на 1 точка от върха.

“Мисля, че все още всичко е ръцете на Макс - заяви британецът. - Ако той спечели в Бразилия, разликата ще е по-малко от 30 точки. Вегас ще е големият шанс за Макс.

All FIVE red flags from last year's slippery qualifying session at Interlagos! 🚩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/YCClwwnjce — Formula 1 (@F1) November 4, 2025

“Мерцедес ще са бързи във Вегас, те винаги са бързи там. Представянето на Ферари остава изненада. И пилотите на Макларън може да се окажат шести и седми. Това ще е възможност за Макс да стопи с 15 точки разликата с пилотите на Макларън.

“Шансът битката да продължи до самия край е в негови ръце. Четири състезания преди края той може да се опита да намали максимално разликата с Макларън и да ги атакува в Абу Даби. Виждали сме много странни финали във Формула 1, все пак с равенството, което търсят в Макларън, те може да навредят на шансовете и на двамата си пилоти.”

