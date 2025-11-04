Популярни
Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

  • 4 ное 2025 | 16:24
  • 1445
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун сподели своето мнение, че настоящият ръководител на отборе на Ферари Фредерик Васьор не е достатъчно добър, за да бъде успешен с екипа на Черните кончета.

Откакто французинът застана начело на Скудерията в началото на 2023 година в отбора се виждат някои проблясъци, но генерално представянето му е доста под очакванията на тифозите към него. А според Екълстоун, който говори пред Sky.de Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари.

„Проблемът е, че Ферари се нуждае от диктатор начело, за да бъде успешен отбор. Там не се говори италиански, а ферара. Всеки в Италия говори и казва какво не е наред там. Фред Васьор е прекалено слаб, той не е диктатор“, обясни бившият бос на Формула 1, който коментира и преминаването на Люис Хамилтън от Мерцедес във Ферари.

„Той искаше да стане световен шампион там и сега е изненадан, че няма да успее. Хамилтън е един от най-добрите пилоти за последното десетилетие, но не е най-добрият. Според мен този негов трансфер си беше чиста доза финансов маркетинг“, заяви Екълстоун.

Снимки: Gettyimages

