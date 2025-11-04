Строл-старши: Имам проблеми с търпението

Собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл призна, че “има проблеми с търпението”, тъй като иска тимът му максимално бързо да стигне до върха във Формула 1. Канадският милиардер се сдоби със собствен тим в световния шампионат през 2018, когато той и група инвеститори купиха фалиралия Фокс Индия, прекръстиха го на Рейсинг Пойнт, а две години по-късно тимът стана заводски на Астън Мартин, след като Строл-старши купи и британската автомобилна компания.

“Във Формула 1 има много разочарования, много провали преди да стигнеш до възходите - обясни Лорънс в един от епизодите на документалната поредица, посветена на Астън Мартин. - Трябва да си търпелив, а аз имам проблеми с търпението, трудно ми е да използвам тази дума, но знам, че успехите изискват време. Изразът “Рим не е построен за един ден” може да се приложи в пълна степен и за отбор във Формула 1.

From the heartbeat of the AMRTC at Silverstone, Executive Chairman Lawrence Stroll opens up about pride, patience and the relentless mission to win with @MaadenKSA.#UnearthYourGreatness pic.twitter.com/dBCjt0oXY9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 2, 2025

“Преди 6 години, когато купих този тим аз си казах, че ще ни трябват 10 години, за да спечелим световната титла във Формула 1. Значи остават още четири.

“Аз съм неуморим, не се отказвам докато мисията, с която съм се захванал, не е изпълнена. В този случай мисията ни е да станем световни шампиони във Формула 1.

“Трябва да можеш да филтрираш възходите и спадовете, трябва всичко да е монотонно. Не можеш да се зарадваш твърде много, когато се справяш добре и не можеш да си разочарован, когато нещата не се получават. Винаги има следващ уикенд. Това са 24 състезателни уикенда, сезонът е дълъг. Нито един уикенд не е краят на света, а един сезон е само един сезон, така че пътуването продължава много години.”

