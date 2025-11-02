В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

Първите две издания на Гран При на Лас Вегас не бяха много положителни за отбора на Макларън, който все още няма класиране в топ 5 в надпреварата в Невада.

И през 2023, и през 2024 британският тим изпитваше сериозни затруднения с ниските температури и ниските нива на сцепление на уличното трасе в Града на греха. В Уокинг обаче не очакват това да се повтори по-късно този месец, което е добра новина за Ландо Норис и Оскар Пиастри, тъй като състезанието в Лас Вегас ще бъде ключово за изхода от битката за титлата.

„Вегас, ако не други, се доказа като голямо предизвикателство за Макларън като цяло. Миналата година ние не бяхме конкурентоспособни там. Трябваше да научим нещо, ако не други, по време на състезанието, просто да се опитаме да направим промени и да видим дали ще спрем грейнинга.



„Тази година този феномен се проявява много по-малко спрямо миналата, така че нещата могат да са малко по-различни във Вегас от тази гледна точка. Ще бъде интересно да се види.



„Не мисля, че във финалните четири уикенда ще има писта, която да е с трудна конфигурация за Ландо или Оскар. Ако не друго, ние трябва да гарантираме, че от гледна точка отбора, ние ще сме в позиция да извлечем максимума от колата, както го направихме и в Мексико“, обясни шефът на Макларън Андреа Стела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages