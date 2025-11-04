Популярни
  Млада звезда на ПСЖ спечели големия приз от Golden Boy 2025

  • 4 ное 2025 | 16:45
Младата звезда на Пари Сен Жермен Дезире Дуе е тазгодишният носител на наградата Golden Boy за най-добър футболист в Европа до 21 години.

Френският национал спечели през тази година цели пет трофея с ПСЖ, а именно този в Шампионската лига, титлата в Лига 1, Купа на Франция и суперкупите на Франция и Европа. От началото на миналия сезон насам дясното крило има общо 69 мача с парижани, в които е записал 19 гола и 19 асистенции. Неговият звезден миг дойде във финала на ШЛ, когато се отчете с две попадения и един голов пас за погрома с 5:0 над Интер. Така 20-годишният Дуе спечели журналистическата анкета за престижния приз, който миналата година беше връчен на Ламин Ямал от Барселона.

На организираната от “Тутоспорт” церемония бяха раздадени още редица награди, някои от които бяха присъдени от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които Христо Стоичков, Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща.

Наградените на Golden Boy 2025:

Най-добър играч до 21 години: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен / Франция)

Най-добър италиански играч до 21 години: Франческо Пио Еспозито (Интер)

Най-добра футболистка до 21 години: Мишел Агиеманг (Брайтън / Англия)

Най-добра италианска футболистка до 21 години: Ева Шацер (Ювентус)

Най-добър агент: Али Барат

Награда на журито Golden Player Man: посмъртно за Диого Жота (Ливърпул / Португалия)

Награда на журито Golden Player Woman: Леа Уилямсън (Арсенал / Англия)

Награда на журито за най-добър президент: Насер Ал-Хелаифи (Пари Сен Жермен)

Награда на журито за най-добър футболен ръководител: Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)

