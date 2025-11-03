Тревога в ПСЖ: Дембеле отново с болки

Популярни
  • 3 ное 2025 | 08:00
Усман Дембеле може би е получил рецидив на контузията си в подколянното сухожилие по време на мача срещу Ница.

„Боли ме подколянното сухожилие, боли ме много“. Тази фраза, уловена от камерите, задейства всички аларми в Пари Сен Жермен. Усман Дембеле я сподели със съотборника си Ашраф Хакими, докато ПСЖ празнуваше драматичната победа над Ница в събота вечер.

Според информация на RMC Sport, носителят на „Златната топка“ е почувствал дискомфорт в същата област още миналата сряда по време на двубоя от първенството срещу Лориан. По тази причина Луис Енрике реши да не го включва в стартовия състав срещу Ница, пускайки го в игра в 74-ата минута на мястото на Заир-Емери. Въпреки че парижани успяха да спечелят с гол на Гонсало Рамош в 90-ата минута, изглежда, че френското крило е получило рецидив на травмата, която го извади от терените за един месец.

Календарът на ПСЖ е безмилостен. Преди паузата за националните отбори, тимът е изправен пред два изключително тежки двубоя. Следващия уикенд предстои сблъсък с Лион, един от големите съперници във френския футбол. Голямото изпитание обаче идва следващия вторник срещу Байерн (Мюнхен) на Венсан Компани в ключов мач от груповата фаза на Шампионската лига.

На фона на общото безпокойство, Луис Енрике се опита да внесе спокойствие: „Трябва да бъдем търпеливи и да се вслушаме в усещанията му. Дори да видим Дембеле за десет или двадесет минути на терена, вече е вълнуващо“.

Въпреки думите на испанския треньор, евентуалното отсъствие на нападателя би било тежък удар за ПСЖ, който през този сезон се стреми към спечелването на требъл.

Снимки: Imago

