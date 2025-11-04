Официално: Фиорентина изгони Пиоли, след като удари дъното

От Фиорентина официално се разделиха със своя наставник Стефано Пиоли след отчайващия старт на сезона в Серия "А". В своето кратко изявление клубът благодари на досегашния си треньор и съобщи, че тимът временно ще бъде воден от Даниеле Галопа, който е начело на Примаверата.

Пиоли се завърна за втория си престой на “Артемио Франки” през това лято, след като реши да откаже поста на селекционер на Италия заради договорката си с Фиорентина. Въпреки това под негово ръководство отборът записа най-слабия старт в първенството в цялата си история, след като за първи път не спечели нито веднъж в първите десет кръга от кампанията. Така “виолетовите” са на дъното на класирането на Серия "А", като имат четири равенства и шест загуби в досегашните си шампионатни мачове и заедно с предпоследния Верона са с най-много допуснати голове в италианския елит. Тимът от Флоренция все пак се представя успешно в Лига на конференциите, където спечели първите си два мача в основната фаза, но това не беше достатъчно, за да може опитният специалист да получи още време.

Според Николо Скира фаворит за негов наследник е Роберто Д’Аверса, който от лятото насам е свободен след напускането си на изпадналия Емполи. Той се е съгласил на договор само до края на сезона с опция за още една година, докато другият основен кандидат - Паоло Ваноли, настоявал за споразумение поне до лятото на 2027-а, заради което преговорите с него са пропаднали.

