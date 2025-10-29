Съставите на Интер и Фиорентина

Тази вечер Интер приема Фиорентина в мач от междинния 9-и кръг в Серия "А". "Нерадзурите" допуснаха загуба в миналия кръг от Наполи и сега ще искат да се върнат на победния път. "Виолетовите" обаче са традиционно неудобен отбор, който със сигурност не идва като обречен на "Сан Сиро".

Кристиан Киву започва мача с Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито в предни позиции. Дезъл Дъмфрис и Федерико Димарко ще са на двете крила, а в средата на терена ще действат Петър Сучич, Николо Барела и Хакан Чалханоолу.

Стефано Пиоли пък залага на Мойс Кийн и Алберт Гудмундсон като двойка в атака. Роландо Мандрагора, Симон Зом и Шер Ндур ще действат в средата на терена, докато Додо и Робин Госенс ще бъдат двамата халф-бекове.

ИНТЕР: Зомер, Аканджи, Бисек, Бастони, Дъмфрис, Димарко, Барела, Чалханоолу, Сучич, Еспосито, Лаутаро

ФИОРЕНТИНА: Де Хеа, Комуцо, Мари, Виси, Додо, Ндур, Мандрагора, Зом, Госенс, Гудмундсон, Кийн