Съставите на Интер и Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 20:56
  • 756
  • 0
Съставите на Интер и Фиорентина

Тази вечер Интер приема Фиорентина в мач от междинния 9-и кръг в Серия "А". "Нерадзурите" допуснаха загуба в миналия кръг от Наполи и сега ще искат да се върнат на победния път. "Виолетовите" обаче са традиционно неудобен отбор, който със сигурност не идва като обречен на "Сан Сиро".

Кристиан Киву започва мача с Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито в предни позиции. Дезъл Дъмфрис и Федерико Димарко ще са на двете крила, а в средата на терена ще действат Петър Сучич, Николо Барела и Хакан Чалханоолу.

Стефано Пиоли пък залага на Мойс Кийн и Алберт Гудмундсон като двойка в атака. Роландо Мандрагора, Симон Зом и Шер Ндур ще действат в средата на терена, докато Додо и Робин Госенс ще бъдат двамата халф-бекове.

ИНТЕР: Зомер, Аканджи, Бисек, Бастони, Дъмфрис, Димарко, Барела, Чалханоолу, Сучич, Еспосито, Лаутаро

ФИОРЕНТИНА: Де Хеа, Комуцо, Мари, Виси, Додо, Ндур, Мандрагора, Зом, Госенс, Гудмундсон, Кийн

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 2747
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1872
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 2558
  • 6
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1805
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 10462
  • 11
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 26958
  • 32
