Феновете на Фиорентина побесняха след поредната загуба, а клубът и Пиоли се скриха

Реакциите на клуба и на феновете на Фиорентина бяха напълно различни след днешната загуба с 0:1 от гостуващия Лече, която беше общо шеста за „виолетовите“ от началото на сезона.

Лече сякаш предреши съдбата на Пиоли във Фиорентина

След края на мача от клуба обявиха, че нито един техен представител, включително наставникът Стефано Пиоли, няма да дава медийни изяви след домакинското поражение. Според италианските медии обаче феновете бурно са изразили своето негодувание след поредния разочароващ резултат в първенството през настоящата кампания. По време на двубоя имаше скандирания за оставката на Пиоли, а след края на двете полувремена имаше шумни освирквания срещу отбора. Протестите продължиха и след мача, когато стотици тифози се събраха пред „Артемио Франки“, за да покажат отново своето недоволство към клуба и наставника.

Междувременно, раздялата между Фиорентина и Пиоли става все по-вероятна, като се смята, че клубното ръководство обмисля треньорска смяна. Сред спряганите имена са тези на Даниеле Де Роси и доскорошния наставник на тима Рафаеле Паладино, който след края на миналия сезон изненадващо подаде оставка, но може да се завърне предвид вчерашното напускане на спортния директор Даниеле Праде, за когото се смята, че е бил в конфликт с младия специалист.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages